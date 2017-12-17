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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۳۴

واکنش حدادعادل به اظهارنظرها درباره بودجه فرهنگستان و بنیاد سعدی

واکنش حدادعادل به اظهارنظرها درباره بودجه فرهنگستان و بنیاد سعدی

غلامعلی حداد عادل که ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نیز بنیاد سعدی را بر عهده دارد، به برخی اظهارنظرها درباره بودجه این دو مرکز متبوع خود، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حداد عادل در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «چند نکته پیرامون مؤسساتی که بنده در آنها هستم؛ اما پیش از آن باید بابت نعمت جریان گردش آزاد اطلاعات در کشور شکرگزار بود هرچند هنوز بسیار جای کار دارد. بودجه بنیاد سعدی که وظیفه گسترش زبان فارسی در جهان را دارد، به تومان نیست و نوسانات دلار و بازار ارز باعث می‌شود این بنیاد هم شناور در این نوسانات باشد».

وی همچنین در مورد برخی اظهارات پیرامون بودجه فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم نوشت: «سازمان برنامه و بودجه سیزده سرفصل کاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی را به چهار سرفصل تقلیل داده است و بودجه بخش مهمی از آن را در سرفصل واژه‌گزینی منظور کرده است. بر اساس برنامه کلان فرهنگستان سالانه ۵۰۰۰ واژه را در ۷۰ گروه داخلی و ۳۰ گروه خارجی معادل‌یابی می‌کنیم اما امروزه بدلیل کم لطفی‌ها فقط ۲۵۰۰ واژه در حدود ۳۰ گروه داخلی معادل‌یابی می‌شود. تعجب می‌کنم این ۲۷۶ عدد از کجا و به چه منظور در بودجه ۹۷ خلق شده است.»

کد مطلب 4174856

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    نظرات

    • م IR ۱۶:۴۹ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
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      آخه دکتر جون همایشها ی خارجیها در تهران رو که هزینشو بنیاد سعدی انداخته گردن دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم کلاسهای خارج کشور روهم که ان جی او های زبان فارسی بدون خرج بنیاد سعدی برگزار میکنه
    • ن IR ۱۶:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
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      الان مردم پول اجاره خانه ندارن بدن واژه به چه دردشون میخوره آیا نباید توی بنیاد سعدی وفرهنگستان زبان هم اقتصاد مقاومتی را رعایت کرد

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