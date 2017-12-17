به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد پیرحیاتی امروز در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی یزد اظهار داشت: در هشت ماهه نخست سال جاری بیش از یک میلیون و ۳۵۵ هزار و ۵۲۱ تن کالا به ارزش ۳۴۰ میلیون و ۶۱۲ هزار دلار از گمرکات یزد به خارج کشور صادر شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن هفت درصد و از نظر ارزش ریالی ۱۱ درصد رشد داشته است.

وی، عمده‌ترین کالاهای صادراتی استان در این مدت را کاشی و سرامیک، میلگرد، هیدورکربن، ظروف شیشه ای، سنگ مصنوعی، مصنوعات پلاستیکی، اکسید مولیبدن و شیشه ساختمانی ذکر کرد.

پیرحیاتی یادآور شد: عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، هلند، اسپانیا و گرجستان، عمده ترین مقصد کالاهای صادراتی استان یزد هستند.

مدیرکل گمرک استان یزد افزود: در هشت ماهه نخست سال جاری تعداد اظهارنامه های صادراتی گمرکات یزد به ۲۵ هزار و ۱۶۵ رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۴ درصد رشد را نشان می دهد.

وی ادامه داد: در این مدت بیش از ۲۲ هزار و ۲۳۸ تن کالا به ارزش ۷۹ میلیون و ۶۷۴ هزار دلار از گمرکات یزد به کشور وارد شده که از نظر وزن پنج درصد و از نظر ارزش ریالی ۱۶ درصد افزایش داشته است.

پیرحیاتی اظهار داشت: عمده واردات گمرکات یزد از کشورهای ترکیه، چین، ایتالیا، جمهوری کره، اسپانیا و جمهوری چک است.

مدیرکل گمرک استان با بیان اینکه در استان یزد واردات کالاهای لوکس از گمرک نداریم، گفت: عمده واردات ما مواد اولیه و ماشین آلات است که بالای ۸۰ درصد از میزان واردات این استان را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین ضعیف ترین ماه صادراتی در سال جاری را آبانماه دانست و گفت: به دلیل نوسانات نرخ ارزی که پیش آمد، در این ماه میزان صادرات در مقایسه با ماه‌های دیگر کمتر بوده است.