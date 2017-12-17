ساخت بیمارستان ۹۶ تختخوابی باوی از سوی وزارت بهداشت مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایون یوسفی عصر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت طی نامه ای اعلام کرده که درخواست تأسیس بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) در شهرستان باوی از طریق سامانه الکترونیکی صدور پروانه مؤسسات پزشکی در جلسه کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ماده ۲۰ مطرح و با تأسیس بیمارستان مزبور با ۹۶ تخت موافقت شد.

وی افزود: در نامه این مدیرکل همچنین قید شده که عقد قرارداد تأسیس و صدور موافقت اولیه بیمارستان در دست اقدام است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس تصریح کرد: در نهایت ابراهیم گلمکانی معاون حقوقی و امور مجلس نیز با ارائه نامه ای کتبی خبر موافقت با ساخت این بیمارستان را کتبا به اینجانب اعلام کرد.

یوسفی بیان کرد: زیرساخت های درمانی در سطح استان خوزستان به ویژه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون باید خیلی بیشتر تقویت شود تا مردم رضایتمندی بیشتری از این حوزه و خدمات رسانی های آن داشته باشند.

وی در پایان با اشاره به لزوم توجه بیشتر به ساخت درمانگاه های شبانه روزی و بیمارستان گفت: ارائه خدمات درمانی با سلامت مردم ارتباطی مستقیم و ناگزیر دارد و ضعف در این حوزه نه تنها سلامت بلکه گاها جان مردم را به خطر می اندازد، بنابراین باید توجهی جدی به ساخت مراکز درمانی داشته باشیم.