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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۲۰:۳۲

کشته شدن دستکم ۲۶ تن از شهروندان فیلیپین بر اثر طوفان و سیل

کشته شدن دستکم ۲۶ تن از شهروندان فیلیپین بر اثر طوفان و سیل

منابع محلی در فیلیپین از کشته شدن دستکم ۲۶ تن از شهروندان این کشور در پی وقوع طوفان محلی هائی – تاک و سیل و رانش زمین ناشی از آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزش طوفان و بارش شدید باران های موسمی استوایی در فیلیپین، منجر به ایجاد پدیده رانش زمین و کشته شدن دستکم ۲۶ تن از شهروندان یکی از جزایر مرکزی از مجمع الجزایر فیلیپین شد.

همچنین به گفته مقام ها و رسانه های محلی فیلیپین  توفان موسوم به «هائی – تاک» منجر به مفقود شدن عده زیادی از مردم این جزیره شده است.

گزارش ها حاکی از قطع سراسری برق و لغو چندین پرواز در فیلیپین است.

گفته می شود بیش از ۱۵ هزار تن از مردم محلی در شهرهای بندری فیلیپین هنوز درگیر طوفان بوده و بیش از ۸۸ هزار تن از آنها نیز در پی رخدادن این حادثه طبیعی بی خانمان شده اند.

مقام های فیلیپین معتقدند هنوز قادر به ارائه هیچ گونه اطلاعات حدودی از تعداد کشته و زخمی شدگان این حادثه نیستند.

همچنین بسیاری از مناطق فیلیپین به خصوص شهرهای ساحلی مانند تاکلوبان نیز دچار سیل و آبگرفتگی شدید شده اند.

سرعت طوفان کائی – تاک حدود ۵۵ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است، حالیکه در برخی ساعات روز به ۸۰ کیلومتر بر ساعت نیز افزایش یافته است.

کد مطلب 4175070

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