به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد در پیامی درگذشت «حاج محمدرضا سپهوند» مداح اهل‌بیت این استان را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

انا لله وانا الیه راجعون

مَنْ مَاتَ عَلَی حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ (صلی الله علیه و آله و سلم ) مَاتَ شَهِیداً

باکمال تأسف و تأثر باخبر شدیم مداح و ذاکر محترم اهل‌بیت حاج محمدرضا سپهوند پس از عمری ارادت به حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام و خاندان اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام دار فانی را وداع کرده و به لقاء الهی پیوسته است.

آن مرحوم از پیشکسوتان بنام عرصه مداحی بود که سال‌ها با عشق، علاقه، شور و اخلاص خاصی، نسبت به ساحت مقدس ائمه معصومین(ع) عرض ارادت داشت.

این پیر غلام اهل‌بیت(ع) عمر بابرکت خویش را صرف نوحه‌خوانی و خدمت در آستان پرمهر و محبت معصومین علیهم‌السلام کرد و با صدای پرسوز و حرارت خود عشق به حضرت اباعبدالله الحسین (ع ) و اهل‌بیت عصمت و طهارت را در دل‌های مؤمنان و ارادتمندان به ساحت قدسی حضرات معصومین (ع) شعله‌ورمی ساخت.

نوای شورانگیز حماسه حسینی و زینبی که از حنجره خوش‌نوای آن مرحوم در حسینیه‌ها، مساجد و مصلاهای نماز عبادی سیاسی جمعه برمی‌خاست در عرصه ترویج فرهنگ ناب حسینی تا همیشه پایدار و ماندگار خواهد ماند.

این‌جانب فقدان این مداح و ذاکر برجسته را به خانواده محترم آن مرحوم، جامعه مداحان و عموم ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت به‌ویژه مردم ولایت مدار استان لرستان، تسلیت عرض نموده، از خداوند منان علو درجات و هم‌نشینی با سالار شهیدان حضرت سید الشهداء را برای آن پیر غلام و ذاکر امام حسین (ع) مسئلت می‌نمایم.