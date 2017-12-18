نتایج جستجوی ایرانی ها در گوگل/ اقبال کاربران به محتوای فارسی

به گزارش خبرنگار مهر، گوگل به رسم هر ساله خود، لغات پرتکرار و داغ جستجو شده در موتور جستجوی خود را در قالب‌های مختلف به اطلاع کاربران اینترنت می‌گذارد.

این اطلاعات در سرویس گوگل ترند ( google trends) که ماموریت آن اعلام و مقایسه میزان جستجوی عبارات مختلف در گوگل است، برای سال ۲۰۱۷ با عنوان «Year in Search ۲۰۱۷» منتشر شده است.

اگرچه گوگل به دلیل تحریم‌ها عبارات پرتکرار در ایران را به تفکیک نشان نمی‌دهد، اما سامانه آنلاین رصد و تحلیل محتوای فضای مجازی (پایشگر) با بررسی عبارات بیشتر جستجو شده و داغ شده سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، محتوا و سرویس دهنده‌های بومی و برندهای ایرانی و جهانی بیشتر جستجو یا ترند شده را استخراج کرده است.

نتایج حاصل از این بررسی ها نشان می دهد که عبارات نخست مورد توجه کاربران ایرانی که در موتور جستجوی گوگل جستجو شده مربوط به سرویس دهنده های بومی است و نسبت به سال ۲۰۱۶ میزان محتوای فارسی جستجو شده با افزایش همراه است.

برآورد شده است که در سال ۲۰۱۶ از میان ۱۳ عبارت نخست جستجو شده و پرتکرار توسط کاربران ایرانی ۱۱ عبارت به سرویس دهنده های بومی اختصاص دارد و این درحالی است که در سال ۲۰۱۷ از میان ۱۶ عبارت پرتکرار (یا با رشد بالا) جستجو شده توسط کاربران اینترنت در ایران، ۱۲ عبارت به سرویس دهنده های ایرانی اختصاص دارد.

کاربران ایرانی در سال ۲۰۱۷ علاوه بر جستجوی سرویسهایی مانند گوگل، مترجم گوگل، تلگرام و اینستاگرام، به سرویس دهنده‌های استارتاپی توجه ویژه ای نشان دادند به نحوی که از میان ۱۶ عبارت نخست جستجو، ۴ عبارت به استارتاپ های ایرانی اختصاص دارد.

در حوزه دریافت خدمات نیز جستجوی کاربران در مورد اپراتورهای موبایل، سایتهای خرید و فروش خودرو، سایتهای خرید و فروش آنلاین و سامانه پرداخت بانک ها دیده می شود. به نحوی که جستجو در مورد دو مدل خودرو دغدغه تعداد زیادی از کاربران وب در ایران بوده و در جستجوهای زیادی دیده شده‌اند.

همچنین دانشگاه آزاد و یک سایت ورزشی از دیگر عبارات پر جستجو توسط کاربران ایرانی بوده است.

در میان عبارات جستجو شده، اقبال کاربران به سرویس‌های ویدیویی آنلاین نیز جالب توجه است به نحوی که جستجو برای سایتهای پخش آنلاین و نیز سریال های تلویزیونی در این لیست دیده می شود.

عملکرد یکی از تیم های فوتبال پایتخت نیز از دیگر عوامل تکرار این واژه در جستجوی کاربران در سال ۲۰۱۷ بوده است.