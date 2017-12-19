سزاوار نیست در داخل مجلس عده ای با دشمنان همصدا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نادر قاضی پور نماینده ارومیه در تذکری با اشاره به افزایش قیمت ارز خواستار ممنوعیت واردات میوه شد.

وی گفت: دشمنان انقلاب شامل آمریکا و اسرائیل شب و روز علیه نظام از جمله مجلس تبلیغ می کنند. سزاوار نیست که در داخل مجلس هم برخی با آنها همصدا شوند.

وی ادامه داد: بحث هایی که در مجلس در خصوص اینکه نمایندگان عصاره فضایل ملت هستند یا نیستند مطرح شد در شان نمایندگان نبود نمایندگان باید در خط رهبری باشند نه در خط شیاطین.

در ادامه مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت با تاکید بر اینکه نمایندگان باید در خط رهبری باشند، گفت: وحدت و انسجام همه قوا و مردم بحث مهمی است که باید به آن توجه کرد.

وی تاکید کرد: ترامپ اولویتش را دخالت در خاورمیانه قرار داده است و در مقابل مسلمانان باید وحدت کنند در مقابل صهیونیست ها بایستند. جهان اسلام در مقابل صهیونیست ها خواهد ایستاد.