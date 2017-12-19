واگذاری عجیب و غریب سهام خودروسازان آنها را به سمت انهدام کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور معظمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: این مجموعه به دنبال بنگاه داری نیست و در همین راستا تاکنون ۲۵۰ شرکت را واگذار کرده است. راهبرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران( ایدرو) کاهش وابستگی به دولت و افزایش مشارکت با بخش خصوصی و شرکت های بیرونی است.

وی ادامه داد: این مجموعه اولویت های خود را در بخش های نفت و گاز، صنعت خودرو، صنایع دریایی، صنایع هوایی، صنایع نوین و پیشرفته (های تک) و توسعه مدیریت قرار داده است.

معظمی با تشریح وضعیت صنعت خودرو اظهار داشت: در دوره ای ایدرو از سهامداران اصلی ایران خودرو و سایپا بود اما هم اکنون مجموع سهام ایدرو در ایران خودرو و سایپا ۳۲درصد است.

به گفته مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذاری عجیب وغریبی در صنعت خودرو صورت گرفته و این سرمایه ملی به سمت انهدام رفته است.

وی تصریح کرد: هرگونه تغییر و فعل و انفعال جدید در این مجموعه پرخطر و سخت است و هزینه سنگینی می خواهد.

مدیرعامل ایدرو ادامه داد: با حمایت جدی وزیرصنعت، معدن و تجارت در دوره اخیر جهت گیری های خوبی در صنعت خودرو انجام شده و هر یک از شرکت های خودروسازی با شرکت های خارجی قدرتمندی قرارداد بسته اند.

معظمی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: بر اساس درخواست های موجود، ایدرو تاکنون در مناطق کمتر توسعه یافته سیستان و بلوچستان، مرند، کردستان و لرستان سرمایه گذاری های صنعتی خوبی با مشارکت بخش خصوصی انجام داده است.

وی مجموع سرمایه گذاری انجام شده در این مناطق را پنج هزار میلیارد تومان اعلام کرد که سهم ابتدایی ایدرو در آنها ۴۰درصد است و ۲۰درصد از این سهم نیز قابل واگذاری است.

معظمی با اشاره به بازدید رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مجتمع کشتی سازی و صنایع دریایی فراساحل بندرعباس (ایزو ایکو) گفت: این مجموعه یک ظرفیت بسیار مناسب در نوار ساحلی است که باید میزان بهره وری از آن افزایش یابد.

به گفته مدیرعامل ایدرو هم اکنون امکان طراحی و ساخت کشتی های تا ظرفیت ۵۰هزار تن در ایزوایکو وجود دارد که لازم است این ظرفیت افزایش یابد.

وی تقویت اعتماد بین فعالان صنعت کشتی سازی و سفارش دهندگان کشتی را یک اصل ضروری معرفی کرد که می تواند وضعیت موجود را متحول کند.

مجتمع کشتی سازی وصنایع فراساحل ایران با بیش از۳۰سال سابقه فعالیت، درقالب منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس اداره می شود.

مجتمع کشتی سازی ایزوایکو با شش زیرمجموعه که به صورت هلدینگ مرکزی اداره می شوند، در زمینه ساخت و تعمیرانواع شناورهای کوچک، متوسط و بزرگ، سازه های دریایی شامل سکوهای گازی و نفتی، تعمیرشناورهای داخلی وخارجی و همچنین ساخت و تعمیر سکوهای حفاری نفتی فعالیت دارد.