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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۹:۴۹

مدیر کل هواشناسی استان زنجان:

شب یلدای زنجانی‌ها بارانی می‌شود

شب یلدای زنجانی‌ها بارانی می‌شود

زنجان-مدیر کل هواشناسی استان زنجان از بارانی شدن آسمان استان زنجان در شب یلدا خبر داد.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: از بعدازظهر امروز بر پوشش ابرها افزوده می‌شود وبارش برف و باران در استان آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه بارش در نقاط کوهستانی به صورت برف خواهد بود، افزود: بارش‌ها تا اواخر روز شنبه در استان تداوم دارد. 

مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین از وقوع وزش باد در استان زنجان خبر داد و ابراز کرد: در این میان به شهروندان زنجانی توصیه می‌شود از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری شود. 

یاغموری به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آور شد: دمای هوای استان زنجان طی چند روز گذشته  افزایش محسوسی داشت ولی دمای هوای تا روز شنبه تغییر محسوسی نمی‌یابد. 

وی به گرم‌ترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و ابراز داشت:  طی ۲۴ ساعت گذشته خیرآباد زنجان به ۱۷ درجه سانتی‌گراد زیر صفر رسید و آب‌بر هم گرم‌ترین منطقه استان بود.  

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و یادآور شد: دمای فعلی شهر زنجان ۱۰ درجه سانتی‌گراد است که نسبت به دیروز یک درجه سانتی‌گراد کاهش‌یافته و سرد شده است.

کد مطلب 4178427

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