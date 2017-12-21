احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: از بعدازظهر امروز بر پوشش ابرها افزوده میشود وبارش برف و باران در استان آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه بارش در نقاط کوهستانی به صورت برف خواهد بود، افزود: بارشها تا اواخر روز شنبه در استان تداوم دارد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان همچنین از وقوع وزش باد در استان زنجان خبر داد و ابراز کرد: در این میان به شهروندان زنجانی توصیه میشود از تردد در کنار ساختمانهای نیمهکاره و درختان فرسوده خودداری شود.
یاغموری به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آور شد: دمای هوای استان زنجان طی چند روز گذشته افزایش محسوسی داشت ولی دمای هوای تا روز شنبه تغییر محسوسی نمییابد.
وی به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و ابراز داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته خیرآباد زنجان به ۱۷ درجه سانتیگراد زیر صفر رسید و آببر هم گرمترین منطقه استان بود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و یادآور شد: دمای فعلی شهر زنجان ۱۰ درجه سانتیگراد است که نسبت به دیروز یک درجه سانتیگراد کاهشیافته و سرد شده است.
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