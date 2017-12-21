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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۳

شهردار قم:

آیت الله حائری شیرازی همواره یار انقلاب، امام راحل و رهبری بود

آیت الله حائری شیرازی همواره یار انقلاب، امام راحل و رهبری بود

قم - شهردار قم با صدور پیامی ضمن تسلیت ارتحال آیت‌الله حائری شیرازی، این استاد اخلاق حوزه را یار انقلاب، امام(ره) و رهبری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام سید مرتضی سقائیان‌نژاد به این شرح است:

«انا لله و انا الیه راجعون»
امام علی(ع) : إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْ ءٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ. (محاسن، ج۱، ص۲۳۳)
هرگاه عالمی بمیرد رخنه‌ای جبران ناپذیر در اسلام ایجاد می‌شود.

درگذشت فقیه وارسته، استاد ارزشمند اخلاق، سالک الی‌الله حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ محی‌الدین حائری شیرازی نماینده سابق مردم شیراز در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه سابق این شهر، موجب تاثر و تالم گردید.

این عالم گرانقدر، مجاهد و مبارز انقلابی عمر بابرکت خود را در راستای ترویج موازین اسلامی و تبیین مبانی اخلاق اسلامی در جامعه کردند و همواره در طول دوران پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی یار انقلاب، امام(ره) و رهبری بودند.

خبر رحلت این فقیه و مجاهد که در دوران قبل و پس از انقلاب اسلامی کارنامه‌ای پربار و گرانقدر از خود به یادگار گذاشته است، برای بهره‌گیرندگان از علم و اخلاق ایشان و طلاب علوم دینی بی شک ثلمه‌ای عظیم و جبران‌ناپذیر است.

اینجانب این مصیبت جانگاه را به محضر حضرت ولیعصر مهدی موعود(عج)، مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای(مدظله العالی)، مراجع عظام تقلید، علما، شاگردان و خانواده داغدار ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال علوّ درجات برای آن فقید سعید و صبر جمیل و اجر جزیل برای خانواده ایشان مسئلت می‌نمایم.

کد مطلب 4178640

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