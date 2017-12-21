خبرگزاری مهر- گروه استانها: از آیین های زیبای زمستانه باستان همین یلدا برای ما مانده است، یک یلدا و یک خوان پر از عشق گسترده شده و یک دورهمی که سال به سال کوچکتر می شود.

خوان نعمتش اما هنوز پربرکت است، سفره ای رازآلود از دانه های خشک و میوه های سرخ فام، می گویند شگون دارد و نوید زمستانی پربرکت را در شبی که آبستن مهر و دوستی است و دلها را بهم نزدیک می کند، می دهد.

این سفره و شب چره هایش از قدیم یک پای ثابت هم داشته تا آنجا که برخی از گذشتگان بر طبق سنت های گذشته هنوز هم معتقدند بدون حضور آجیل شب یلدا جشن این شب ناقص است و هرطور شده آنرا تهیه می کنند.

حالا بماند در این آشفته بازار یلدا قیمت این شب چره ها هم از همدیگر سبقت می گیرند و دستمایه سودجویانی قرار می گیرند که همیشه مترصد فرصتی برای خالی کردن جیب مردم هستند و همین گرانی هم عده ای را متقاعد به خرید آجیل های ارزان از حراجی های کنار خیابان می کند.

البته گرانی آنها به کنار، وقتی پای آجیل های قاچاق و تقلبی هم وسط می آید، سفره ای که هر شب چره اش نمادی از برکت و تندرستی است به یک تهدید جدی برای سلامتی افراد تبدیل می شود.

اگر در خرید آجیل بلد و وارد باشید که فبها ولی امان از آنهایی که نابلدند و نمی توانند مرغوبیت آجیل را تشخیص دهند و سرآخر هم با آجیل های قاچاق و تقلبی که رنگ و لعابی بهم زده اند و به آنها غالب شده باید یلدا را سر کنند.

آجیل های تقلبی با طعم سم آفلاتوکسین!

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش تقاضا برای آجیل در این ایام اظهار داشت: هرچند جدیدا آجیل ها در بسته بندی عرضه می شوند، اما هنوز هم در عرف به صورت فله ای عرضه می شود.

بهمن خدادادیان در مورد چگونگی تشخیص آجیل های نامرغوب گفت: مشخصا آنچه ارزان است، کیفیت پایینی دارد و حتما یا از سنوات گذشته باقی مانده و ته انبار بوده و یا کپک زده اند که با ادویه های مختلف آنها را بو داده و قاطی کرده و به مشتریان عرضه می کنند.

وی افزود: ممکن است این آجیل ها به ظاهر طعم خوبی هم داشته باشند، اما قطعا با آنچه که عرف بازار است متفاوت بوده و کیفیت پایین تری هم دارند.

این مقام مسئول با اشاره به علائم آجیل های نامرغوب تصریح کرد: آجیل های خراب کپک می زنند و در داخل طرف هایی که نگهداری می شوند پروانه های کوچکی دیده می شود که قبلا کرم بوده اند و همچنین کپک ها بادام و پسته نیز که به صورت کک مشخصند و بسیار خطرناک و حاوی سم آفلاتوکسین هستند.

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه، تغییر مزه و بوی ماندگی و سطح براق آجیل ها را از دیگر نشانه های آجیل نامرغوب عنوان کرد و افزود: آجیل های براق توسط مواد شیمیایی بو داده می شوند که سرطان زاست.

خدادادیان به شهروندان توصیه کرد که حتما از آجیل فروشی های معتبر و مجاز که تحت نظارت بهداشت قرار دارند خرید کرده و از تهیه آجیل از حاشیه جاده ها و خودروهای سیار و حراجی ها جدا خودداری کنند و به صرف قیمت پایین سلامت خود و خانواده خود را به خطر نیاندازند.

وی با بیان اینکه مراکز عرضه عمده و بو دادن آجیل در شهر کرمانشاه در دو محله اصلی خیابان حداد عادل و راهنمایی و رانندگی قرار دارند، افزود: کارشناسان مرکز بهداشت علاوه بر بازرسی های مستمر و روتین خود از یک ماه قبل به صورت ویژه بر این مراکز نظارت دارند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در نمایشگاه برگزار شده نیز دو نفر از بازرسان بهداشت حضور دارند و نظارت می کنند، هرچند از قبل هم به عرضه کنندگان در خصوص عرضه محصولات باکیفیت اولتیماتوم داده ایم، بازهم بر فعالیت آنها نظارت داریم.

استفاده از اسیدها و نمک های صنعتی برای شوری و ترشی آجیل ها!

خدادایان همچنین تصریح کرد: در بو دادن آجیل ها برخی از افراد سودجو از اسیدها برای ترش شدن و از نمک های صنعتی برای شور کردن استفاده می کنند که این موضوع برای کلیه و مجاری ادراری و کبد بسیار خطرناک است.

وی ادامه داد: کپک ها نیز که در برخی آجیل های نامرغوب وجود دارد باعث مسمومیت می شود و به دلیل تولید سم آفلاتوکسین و خاصیت تجمعی آن در بدن در بلندمدت سرطان زاست و به راحتی هم از بدن دفع نمی شود.

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه از شهروندان نیز خواست هرگونه تخلف در این زمینه را از طریق سامانه ۱۹۰ بهداشت با کارشناسان در میان بگذارند تا در این ایام از توزیع مواد غیربهداشتی جلوگیری شود.

خدادادیان در پاسخ به برخورد بهداشت با موضوع آجیل های قاچاق نیز گفت: در این زمینه هم برخوردهایی داشته ایم، نمی شود گفت وجود ندارد حتی در سطح شهر هم ممکن است به تعداد زیاد وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: ما از یک ماه پیش کار بازرسی بهداشتی را به صورت ویژه شروع کرده ایم و ۴ الی ۵ واحد عرضه بدون شرایط بهداشتی مکان نامناسب و... را نیز پلمب کرده ایم و حدود ۳ تن نمک صنعتی هم در این زمینه کشف شده که منتظر اخذ حکم برای امحاء آن هستیم.

این مقام مسئول یادآور شد: امروز نیز حدود ۱۵ تا ۲۰ نفر از کارشناسان به مکان های مشخص مراکز عمده عرضه آجیل برای نظارت بیشتر اعزام می شوند.

رصد بازار شب یلدا با ۲۰ گشت بازرسی

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲۰ تیم بازرسی به صورت روزانه درسطح استان با حضور بازرسان اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان سایر دستگاههای نظارتی بر فعالیت صاحبان غرف نمایشگاهی و اصناف مورد نظر در سطح بازار بطور مستمر بازرسی می کنند و در صورت ارتکاب هرگونه تخلف صنفی وفق مقررات تعزیرات حکومتی با متخلفان رفتار می شود.

عباس سجادی راد با اشاره به برگزاری نمایشگاه ویژه شب یلدا از ۲۶آبان تا اول دی ماه سال جاری در محل پارک افزود: کالاهای قابل عرضه در نمایشگاه باید حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین تر از قیمت های متعارف در سطح بازار باشد و به صاحبان غرف تاکید شده که با هدف حفظ سلامت جامعه مصرف کننده از عرضه و فروش هر نوع کالای قاچاق در طول برگزاری نمایشگاه اکیدا خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: خریداران و مصرف کنندگان درصورت مشاهده هرگونه تخلف مانند گران فروشی، کم فروشی، تقلب، مشکلات بهداشتی و... مراتب را به شماره تلفن های ۱۲۴ و۱۳۵ ستادخبری به ترتیب سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل تعزیرات حکومتی و در محل نمایشگاه به بازرسان مستقر در نمایشگاه گزارش دهند.

به گزارش مهر، اما از این افزایش های مقطعی قیمت هم بگذریم از عرضه آجیل های قاچاق و تقلبی که با سلامت مردم بازی می کند نمی توان به راحتی گذشت.

چرا آنهایی که با طمع ورزی تنها به پر شدن جیبشان فکر می کنند و سلامت دیگران را نادیده می گیرند باید اینگونه در این آشفته بازار جولان دهند؟