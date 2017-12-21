به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام سعیدی با بیان اینکه آرامش تهران پس از ۱۳ پس لرزه، در حال بازگشت است، افزود: شهروندان نگران تامین سوخت نباشند.

وی ادامه داد: تاکنون۱۳پس لرزه برای این زلزله ثبت شده است که قدرت این پس‌لرزه ها سیر نزولی داشته است.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: مسئولان مدیریت بحران در محل ستاد مدیریت بحران مستقر بوده و شرایط تهران رصد می‌شود، همچنین در گشتی که در تهران داشتیم شهر در آرامش است.

وی افزود: به شهروندان توصیه می‌کنیم ضمن حفظ آرامش، هوشیاری کامل داشته باشند و از تجمع در پمپ بنزین‌ها خودداری کنند، چرا که سوخت کافی وجود دارد و مشکلی از لحاظ تامین فرآورده نفتی نداریم. مردم به شایعات توجه نکرده و اخبار را از منابع موثق دنبال کنند.

سعیدی تاکید کرد: در زلزله ۵.۲ ریشتری ملارد، یک کشته و در استان البرز ۵۰ مصدوم، تهران ۳۴ مصدوم، ساوه ۱۲مصدوم و قزوین نیز ۱ مصدوم داشتیم.