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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۵

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور:

قدرت پس لرزه‌ها نزولی است/شهروندان نگران تامین سوخت نباشند

قدرت پس لرزه‌ها نزولی است/شهروندان نگران تامین سوخت نباشند

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: تاکنون۱۳پس لرزه برای زلزله شب گذشته تهران ثبت شده است که قدرت این پس‌لرزه ها سیر نزولی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام سعیدی با بیان اینکه آرامش تهران پس از ۱۳ پس لرزه، در حال بازگشت است، افزود: شهروندان نگران تامین سوخت نباشند.

وی ادامه داد: تاکنون۱۳پس لرزه برای این زلزله ثبت شده است که قدرت این پس‌لرزه ها سیر نزولی داشته است.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت: مسئولان مدیریت بحران در محل ستاد مدیریت بحران مستقر بوده و شرایط تهران رصد می‌شود، همچنین در گشتی که در تهران داشتیم شهر در آرامش است.

وی افزود: به شهروندان توصیه می‌کنیم ضمن حفظ آرامش، هوشیاری کامل داشته باشند و از تجمع در پمپ بنزین‌ها خودداری کنند، چرا که سوخت کافی وجود دارد و مشکلی از لحاظ تامین فرآورده نفتی نداریم. مردم به شایعات توجه نکرده و اخبار را از منابع موثق دنبال کنند.

سعیدی تاکید کرد: در زلزله ۵.۲ ریشتری ملارد،  یک کشته و در استان البرز ۵۰ مصدوم، تهران ۳۴ مصدوم، ساوه ۱۲مصدوم و قزوین نیز ۱ مصدوم داشتیم.

کد مطلب 4178779

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