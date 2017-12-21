به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار آیتالله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی طی پیامی درگذشت آیتالله حائری شیرازی عضو سابق مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفتند.
متن کامل پیام مقام معظم رهبری به شرح زیر است:
«بسم الله الرّحمن الرّحیم
با تاسف و تأثر خبر درگذشت عالِم متفکر حضرت حجتالاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محیالدین حائری شیرازی رحمةالله علیه را دریافت کردم.
ایشان از جملهی عالمان دینی برجسته و موفقی بودند که عمر با برکت را یکسره در خدمت تربیت نفوس و تعالی بخشیدن به روح و دل و فکر و عمل مخاطبان خود قرار دادند.
چه پیش از انقلاب در شیراز و قم و چه پس از پیروزی انقلاب در جایگاه امامت جمعه و پایگاه های برجستهی دیگر، ذهن و اندیشهی فعال و کارآمد این روحانی با اخلاص و اهل معرفت و سلوک، همواره نقشی اثرگذار در ترویج معارف اسلامی و قرآنی و انقلابی داشته و به پرورش نفوس پرداخته است.
اینجانب فقدان تاثرانگیز این عالم ربانی را به بازماندگان مکرّم و شاگردان و ارادتمندان ایشان و به حوزهی علمیه و عموم مردم عزیز و روحانیون محترم استان فارس تسلیت عرض میکنم و علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسألت مینمایم.
سید علی خامنهای
30 آذرماه 1396
نظر شما