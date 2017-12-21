انسداد کامل نوار مرزی توسط مرزبانان خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ماشاء‌الله جان‌نثار ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیرو اخبار واصله مبنی بر احتمال تردد قاچاقچیان مواد مخدر از حوزه استحفاظی هنگ مرزی سرخس و پس از انجام ردزنی‌های دقیق و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مرزی، نهایتا محموله ای به میزان ۳۵ کیلو و۵۰۰ گرم مواد مخدر شامل ۳۴ کیلو و پانصد گرم تریاک و یک کیلوگرم حشیش کشف شد.

وی در ادامه از کشف ۱۹ کیلو و ۱۵۰ گرم مواد مخدر و دستگیری یک قاچاقچی توسط مرزبانان شهرستان تایباد خبر داد و افزود: مرزداران پست کنترل و مراقبت مرزی دوغارون هنگ تایباد نیز طی عملیات اطلاعاتی از پیش برنامه ریزی شده موفق به کشف ۱۹کیلو و۱۵۰گرم مواد مخدر از نوع هروئین از یک خودروی شخصی شدند و یک قاچاقچی را دستگیر کردند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی همچنین با اشاره به انسداد کامل نوار مرز توسط مرزبانان خراسان رضوی گفت: مرزداران هنگ تایباد با انجام کمین‌های شبانه روزی موفق به دستگیری ۲۷ متجاوز مرزی که قصد ورود غیرقانونی به داخل کشور را داشتند، شدند.

سردار جان نثار خاطر نشان کرد: مرزداران خراسان رضوی نسبت به وظیفه ذاتی خود که ایجاد امنیت در مرزها می‌باشد کوشا بوده و از تمام توان خود برای برخورد با هرگونه هنجار شکنی و تجاوز به مرزهای کشور استفاده می کنند.