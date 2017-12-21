انتخابات کاتالونیا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، با حضور مردم کاتالونیا در پای صندوق های اخذ رای، انتخابات این منطقه آغاز شد.
کاتالانها امروز پنجشنبه بیست و یکم دسامبر برای نخستین بار طی ۲۰ سال گذشته در یک روز کاری رئیس دولت منطقهای کاتالونیای اسپانیا را انتخاب می کنند.
در پی ماهها تنش و چالش سیاسی مرتبط با جنبش استقلال طلبی، دولت جدید کاتالونیا پس از اعلام نتیجه انتخابات مشخص خواهد شد.
انتخابات منطقهای روز بیست و یک دسامبر در شرایط خاص و بی سابقهای برگزار می شود. چندین تن از نامزدهای این انتخابات از درون زندان به کارزار تبلیغاتی پیوستهاند، یکی از آنها خود را در بلژیک تبعید کرده و ساکنان منطقه در تردید میان استقلال و خودگردانی به دو دسته و چند قطب متفاوت تقسیم شدهاند.
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