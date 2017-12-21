بنیاد مسکن از دستگاههای موفق در امور عمران روستایی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد همتیان مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین روز پنجشنبه با سردار مهدی محمودی فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین دیدار و گفتگو کرد.

سردار مهدی محمودی در این دیدار با اشاره به حضور موفق بنیاد مسکن استان در بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان گیلان غرب گفت: همه دستگاه ها موظف به ارائه خدمات به چنین نهادی هستند و ما نیز با تامین امنیت در تمامی حوزه ها در کنار این نهاد هستیم.

فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین تعامل دو سویه را عامل رونق و امنیت پایدار دانست و یادآورشد: مقاوم سازی در مناطق روستایی یک ضرورت حیاتی است که قبل از وقوع حوادثی نظیر زلزله باید انجام شود.

همتیان مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین نیز با تشریح خدمات این نهاد گفت: در هر اقدامی که مردم در آن نفعی داشته باشند پیشگام هستیم.