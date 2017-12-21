آرزو دارم تصویر پدرم را از تلویزیون ببینم/امید به پخش هر ۲ برنامه

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعلی ملک مطیعی فرزند ناصر ملک مطیعی در پی پخش نشدن ۲ برنامه «من و شما» از شبکه شما و «دورهمی» از شبکه نسیم، طی یادداشتی اظهار امیدواری کرد که این برنامه ها به زودی پخش شوند.

در این یادداشت چنین آمده است:

«دیشب خوابم نبرد ...

تا صبح بیدار بودم ...

دیشب زلزله آمد ...

خیلی ها از ترس زلزله ، به کوچه و خیابان رفتند ...

من نرفتم ...

تنها در خانه ماندم ...

ماتم برده بود به صفحه تلویزیون ...

نمی توانستم از جایم تکان بخورم ...

البته زلزله تکانم داد !

اما من خیلی احساس نکردم ...

موضوع دیگری تکانم داد ...

ناراحتم کرد ...

قلبم را به درد آورد ...

مدتها بود منتظر بودم، منتظر دیدن تصویر پدرم در تلویزیون ...

مدتها که می گویم، سه روز و سه هفته نیست، سه ماه و سه سال نیست ... بیش از سی سال است که منتظر بودم و هستم.

دیشب قرار بود به آرزویم برسم ...

دیدن تصویر پدر، در قاب تلویزیون ...

ولی نشد ...

نگذاشتند ...

در این سالها دو آرزوی بزرگ داشتم که به اولی دست یافتم. با دعوت آقای علی عطشانی برای ایفای نقش پدرم در فیلم «نقش نگار»، به آرزوی اولم رسیدم ...

جا دارد قدردانی کنم از همه ی عزیزان و بزرگانی که یاری کردند تا این آرزوی بزرگ، محقق شود ...

تا بتوانم تصویر و نام ناصر ملک مطیعی را بر سر در سینماهای ایران ببینم ... تا بتوانم بلیط بخرم و به سینما بروم و بازی پدرم را بر پرده نقره ای ببینم ...

قدردان و سپاسگزارم از آقای دکتر حجت الله ایوبی رییس وقت سازمان سینمایی، آقای محمد رسول صادقی مدیر کل وقت روابط عمومی سازمان سینمایی، استاد پرویز پرستویی و تمامی عزیزان همراه و همیار در وزارت محترم فرهنگ و ارشاد ...

و اما دیشب ...

قرار بود به آرزوی دوم زندگی ام ، دست پیدا کنم ...

حضور پدرم پس از سالها در رسانه ملی ...

که نشد!

قرار بود که مصاحبه پدرم در برنامه (من و شما) و دیگر گفتگویش در برنامه (دورهمی) از تلویزیون پخش شود ...

هر دو در یک روز البته!

که هیچکدام پخش نشد ...

دلیل اش را نمی دانم ...

عده ای گفتند که دلیلش، رقابت بین سازندگان این دو برنامه بوده، هر کدام خواسته اند اولین برنامه ای باشند که ناصر ملک مطیعی را به مخاطبان نشان می دهند ...

عده ای گفتند ؛ حضور ملک مطیعی باعث پخش نشدن و متوقف شدن این دو برنامه شده!

شایعات مختلفی هست و دلایل متعدد!

دنبال دلیلش نیستم ...

دنبال آرزویم هستم!

میخواهم به آرزویم برسم!

من منتظرم ...

هنوز هم پای تلویزیون نشسته ام ...

خسته ام اما نمی خوابم ...

در انتظار دیدن پدرم هستم ...

مسئولان محترم صدا و سیما! با احترام، از شما میخواهم تصویر و مصاحبه ی پدرم ناصر ملک مطیعی را پخش کنید!

به غیر از من، طرفداران و دوستداران پیر و جوان پدرم هم، مثل من منتظرند ...

ما چشم به راهیم ...

لطفا همراهی کنید ...

به همراهی و همیاریتان بسیار خوشبینم و امیدوار.

از یک سو، آقای هادی قندی تهیه کننده برنامه «من و شما»، آقای آرش ظلی پور مجری برنامه و همه عزیزان در این برنامه و شبکه شما بیدریغ زحمت کشیدند و عاشقانه تلاش کردند تا برنامه ای دیدنی گردآوری کنند و مصاحبه ای ماندگار ...

از سویی دیگر، دوستان برنامه «دورهمی» در شبکه نسیم، آقای مصطفی احمدی تهیه کننده برنامه، آقای علی اوجی و در راس همه عزیزان، آقای مهران مدیری هم با تمام وجود، برنامه ای تماشایی ساختند و پرداختند ... پس از سه دهه سکوت، گفتگویی دیدنی و شنیدنی با پدر داشتند، در برنامه ای باشکوه ...

یک دنیا سپاسگزارم از عزیزان هر دو برنامه، که یادگاری ماندگار، برای پدرم ساختند و به پاس سالها فعالیت هنری اش، به او هدیه دادند ...

پیشاپیش از صدا و سیما هم تشکر می کنم!

احساسم این است که به یاری خدا، رسانه ملی در روزهای آتی، هر دو برنامه را پخش می کند و آرزویم، رنگ حقیقت به خود می گیرد.

پس پیشاپیش سپاسگزارم ...

در انتظارم ...

چشم به راهم ...

امیرعلی ملک مطیعی فرزند ناصر ملک مطیعی»