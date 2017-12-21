آتش سوزی تریلی حامل بنزین در جاده بوکان به میاندوآب مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول آتش نشانی بخش سیمینه میاندوآب در خصوص جزییات این حادثه به خبرنگاران گفت: پس از دریافت خبر آتش گرفتن یک تریلی حامل بنزین در دو کیلومتری سیمینه به میاندوآب بلافاصله آتش نشانان این ایستگاه به محل اعزام شدند.

اسمعیل رمضانی گفت: با حضور سریع و اطفا بموقع آتش،خوشبختانه از سرایت حریق به کل تریلی و بار بنزین جلوگیری شد.

وی با بیان اینکه قفل کردن چرخ های محور عقب کامیون و در نتیجه آن داغ شدن زیاد چرخ ها باعث بروز این حادثه بود افزود: این حادثه در جاده بوکان به میاندوآب حد فاصل ۲ کیلومتری سیمنه رخ داد.

رمضانی خاطرنشان کرد: در صورت سرایت آتش به کل مجموعه ۳۰ هزار لیتر بنزین و کامیون حادثه ای با ابعاد بزرگ در رویارویی منطقه و آتش نشانان می بود.