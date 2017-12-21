۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۹

توسط وزیر دفاع؛

تمبر یادبود مناطق زلزله زده کرمانشاه رونمایی شد

کرمانشاه- تمبر یادبود مناطق زلزله زده استان کرمانشاه توسط وزیر دفاع رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمبر یادبود مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، لحظاتی پیش طی امروز پنجشنبه توسط وزیر دفاع رونمایی شد.

این تمبر به مناسبت چهلمین روز درگذشت جانباختگان زلزله کرمانشاه طراحی شده و توسط امیر حاتمی رونمایی شد.

