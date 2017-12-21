توزیع ۱۲۰ تن میوه بین مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی

عباس اهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای شب یلدا امسال بیش از ۱۲۰ تن میوه و شیرینی، شکلات، آجیل جمعآوریشده که تمام کمکها در حال توزیع بین نیازمندان است.
اهرابی بابیان اینکه طرح یلدا با یاری دستان پرمهر خیران خراسان شمالی انجام میشود، افزود: طبق آمار اولیه تاکنون ۱۲۰ تن انواع میوه و آجیل و غیره باارزش ۳۱۰ میلیون تومان در حال توزیع است.
وی تصریح کرد: این میزان تنها آمار اولیه است که تاکنون از خیرین جمعآوریشده و پیشبینی میشود که با نهایی شدن کمکهای خیران این رقم به حدود ۲۰۰ تن میوه باارزش ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.
مدیرکل کمیته امداد استان بابیان اینکه این طرح در چند سال اخیر توانسته خروجی مثبتی در گسترش فرهنگ انفاق و نیکوکاری در بین کسبه و اصناف سطح استان داشته باشد، اظهار کرد: سال گذشته نیز بیش از ۲۰۰ میلیون تومان برای خرید و توزیع میوه شب یلدا بین مددجویان نیازمند هزینه شد.
اهرابی بابیان اینکه توزیع میوه شب یلدا بین نیازمندان تا فردا نیز در استان ادامه دارد، افزود: کمیته امداد بهعنوان متولی امور محرومان و نیازمندان با تأسی از سیره پیشوایان دینی و باهدف تعمیق باورها و اعتقادات مذهبی و ملی آحاد جامعه، آماده دریافت کمکهای خیران و نیکوکاران در کمکها نقدی و غیر نقدی است.
وی اضافه کرد: به همین منظور دفاتر کمیته امداد در سراسر استان و همچنین ۷۱ مرکز نیکوکاری سطح خراسان شمالی آماده دریافت کمکهای نقدی و غیر نقدی مردم خیر استان هستند.
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