ایران وترکیه برتسهیل اقدامات اعتمادسازبین گروههای سوری تاکیدکردند

به گزارش خبرگزاری مهر، جابری انصاری، معاون عربی و آفریقا وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در روند آستانه امروز بعد از ظهر با سدات اونال، رییس هیات اعزامی ترکیه به این مذاکرات دیدار کرد.

طرفین در این دیدار در خصوص آخرین تحولات سوریه و توافقات سه کشور ضامن روند آستانه درباره کنگره گفتگوی ملی سوریه و نقش روند آستانه در پیشبرد تلاشهای بین المللی در جهت نیل به صلح در سوریه تبادل نظر کردند.

جابری انصاری و اونال همچنین بر ضرورت تسهیل اقدامات اعتمادساز بین طرفین درگیری در سوریه با هدف حل مشکلات موجود در زمینه تبادل بازداشت شدگان و ربوده شدگان و اجساد تاکید کردند.