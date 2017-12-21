میدیا فرج نژاد کلیپ «پرسه» را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «پرسه» نام قطعهای ساخته میدیا فرجنژاد است که در آواز «اصفهان» ساخته و نواخته شده است. کلیپ تصویری این قطعه روز پنجشنبه ۳۰ آذر به مناسبت شب یلدا با تارنوازیِ میدیا فرجنژاد منتشر شد.
میدیا فرجنژاد در یادداشتی برای شب یلدا، نوشته است:
«شب، بیداری، آرامش، تاریکی، عشق، بیتابی، یلدا ... این ها مضامینی هستند که در ادبیات ما بارها و بارها تکرار شدهاند. از غزلهای ناب و عاشقانهی حافظ و سعدی تا عارفانههای خاقانی و امیرخسرو دهلوی و انوری تا به اشعار ملک الشعرای بهار و شهریار، تا به غزل سرایان و شاعران امروزی. همه نشان از یک چیز دارد؛ شب و شب زندهداری، به خصوص شب یلدا، در فرهنگ غنی ایرانی دارای سابقهای طولانی ست.
شبی که عاشقان را بارها عاشقتتر و هجران را برای شان تلخ تر کرده است:
می کند زلف دراز تو به دلهای حزین/ آنچه با خسته روانان شب یلدا نکند (صائب تبریزی)
هر شبی در غم هجرت شب یلداست مرا/ که به سالی به جهان یک شب یلدایی هست (امیرخسرو دهلوی)
چه عجب گر دل من روز ندید/ زلف تو صد شب یلدا دارد (فیض کاشانی)
نظر به روی تو هر بامداد نوروزیست/ شب فراق تو هر شب که هست یلداییست (سعدی)
طره از پیشانیات بردار ای خورشید من/ در شب یلدا مسیر ماه را گم کردهام (علیرضا بدیع)
و این رشته سر دراز دارد...
آنچه مشخص است برای آنانکه با موسیقی همنشین هستند شب یلدا، شبی ست بی مثال؛ چرا که صدای موسیقیِ شب را در یلدا رساتر میتوان شنید، موسیقی غریب و عاشقانه و بیتابی که از هزارتوی فرهنگ و اصالت ایران شنیده میشود.
اکنون و در آستانه یلدا، «پرسه» را تقدیمتان میکنیم. در این اثر تنها یک هدف داشتیم، اینکه بتوانیم آن نوایی را که میشنیدیم به گوشتان برسانیم و در کنار سفرههای سرخ از انار و هندوانه، گوشهای از خاطرات بلندترین شب سالتان باشیم.»
«پرسه» یکی از قطعههای پروژه «عصیان» است که قطعههای آن به صورت تدریجی در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد.
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