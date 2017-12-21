افزایش کشفیات مواد مخدر در شهرستان دره شهر

سرهنگ مهرداد علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماموران انتطامی شهرستان ضمن اجرای طرح های پاکسازی نقاط آلوده با هدف برخورد با خرده فروشان مواد مخدر موفق به دستگیری تعداد ۸۰ نفر از عوامل توزیع کننده مواد مخدر شدند.

وی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح ها ، انواع مواد مخدر کشف که نسبت به سال گذشته بیش از ۲۰۰ درصد افزایش کشفیات را شاهد هستیم.

فرمانده انتطامی شهرستان دره شهر از شهروندان درخواست کرد: هرگونه اخبار و اطلاعاتی در خصوص مخلان نظم،آرامش و آسایش شهروندان به خصوص توزیع کننده مواد مخدر را از طریق تلفن۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.