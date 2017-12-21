۷۷فقره مجوز برداشت شن و ماسه در آذربایجان غربی صادر شد

جعفرصادق اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در هشت ماه گذشته سالجاری ۷۷ فقره مجوز برداشت شن و ماسه صادر شده است افزود: همچنین در این مدت ۲۹ فقره پروانه بهره برداری با سرمایه ثابت ۱۵۴هزار و ۱۷۹ میلیون ریال صادر شده است.

وی با بیان اینکه با صدور این پروانه های بهره برداری زمینه اشتغال ۲۲۸ نفر فراهم می شود عنوان کرد: همچنین امسال تعداد ۴۲ فقره پروانه اکتشاف و تعداد ۱۲ فقره گواهینامه کشف با ذخیره پنج هزار و ۸۲۶ هزار تن و هزینه عملیات ۱۷ هزار و ۶۵۴ میلیون ریال صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با اشاره به پایان مرحله شناسایی و پی‌جوئی پهنه معدنی شمال آذربایجان‌غربی توسط شرکت غدیر گفت: همچنین هم اکنون شاهد پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصدی در مرحله شناسایی و ۵۳ درصدی در مرحله پی‌جوئی پهنه معدنی جنوب استان هستیم.

اسکندری با اشاره به انجام نزدیک به ۱۷۰ مورد بازدید نظارتی از معادن استان عنوان کرد: از سوی دیگر ضمن تشکیل ۱۲ مورد جلسه کمیته بررسی طرح‌های بهره‌برداری و بررسی ۳۵ فقره طرح ارائه شده، جلسات هماهنگی در راستای اجرای مصوبه هیئت دولت در زمینه بخشودگی جرائم دیرکرد حقوق دولتی تشکیل شد.

اسکندری با تاکید بر اینکه امسال پیگیری اجرای طرح زیرساختی احداث راه دسترسی به معادن منطقه ایواوغلی پیرکندی خوی انجام شد که فاز نخست آن در آبان ماه امسال به پایان رسید گفت: در هشت ماهه امسال بررسی طرح‌های اکتشافی معادن آذربایجان‌غربی انجام شد.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی با مرحله شناسایی و ۳۰ درصد مرحله پی‌جویی پهنه زره‌شوران تکاب هستیم اضافه کرد: همچنین امسال بازدید گروه ملی و استانی تعامل فعالیت‌های معدنی از معادن شهرستان تکاب صورت گرفت.