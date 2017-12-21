نیروی انسانی مهمترین سرمایه اجتماعی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهرعلیزاده بعد از ظهر پنجشنبه در همایش روز ملی ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به روز ملی ثبت احوال اظهار داشت: انتظارات و توقعات از سازمان ثبت احوال با توجه به پیشرفت علم و دانش بالا می رود و از این رو باید به این مهم توجه شود.

وی با بیان اینکه ارزیابی نیروی انسانی در جامعه به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: از این رو نقش ثبت احوال در حوزه برآوردهای کمی و کیفی انسان بسیار مهم است که البته این سازمان در راستای رفع نیازهای جامعه عملکرد خوبی داشته است.

استاندار اصفهان در ادامه ضمن اشاره به رونمایی از سند سجلی مرتضی اشتری اضافه کرد: وی در بین مردم ایران و اصفهان دارای ارزش والایی است و همواره الگوی اخلاقی بخش عظیمی از جامعه بوده است.

وی با اشاره به اینکه مسئولان چنانچه نسبت به جایگاه مردم ایمان دارند باید خود را وقف مردم کنند، ابراز داشت: حاج مرتضی اشتری از جمله مسئولان و انسان هایی بود که همواره به مردم احترام می‌گذاشت و این امر وی را از دیگر مسئولان متمایز کرده است.

مهرعلیزاده با اشاره به اینکه ستاره هایی همچون حاج مرتضی اشتری در اصفهان کم نیستند، افزود: باید این افراد را شناسایی و مقام آنها را ارج نهیم.