تکمیل کمربندی جنوبی گیلانغرب با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی بعد از ظهر چهارشنبه با حضور در محل اجرای پروژه آسفالت ضلع جنوبی کمربندی این شهر، از روند عملیات عمرانی این طرح بازدید کرد.
رضایی در جریان این بازدید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه تأکید کرد و اظهار کرد: طرحهای عمرانی و توسعه زیرساختهای شهری باید با جدیت دنبال شوند و پروژههایی که در بهبود وضعیت ترافیکی شهر مؤثر هستند، در اولویت قرار گیرند.
وی با اشاره به نقش کمربندی جنوبی گیلانغرب در کاهش بار ترافیکی و روانسازی تردد، افزود: بهرهبرداری از این مسیر میتواند عبور و مرور شهروندان را تسهیل کرده و بخشی از فشار ترافیکی مسیرهای داخل شهر را کاهش دهد.
فرماندار گیلانغرب همچنین از تلاشهای شهرداری و عوامل اجرایی پروژه قدردانی کرد و بر استفاده از ظرفیتهای موجود برای تکمیل طرحهای عمرانی و ارتقای زیرساختهای شهری تأکید کرد.
در ادامه این بازدید، تورج حیدرخانی شهردار گیلانغرب گزارشی از آخرین وضعیت اجرای پروژه ارائه کرد و گفت: کمربندی جنوبی گیلانغرب حدود سه کیلومتر طول دارد و در حال حاضر عملیات اجرایی فاز دوم این طرح در حال انجام است.
وی افزود: فاز نخست پروژه با استفاده از اعتبارات جاری شهرداری و بدون دریافت اعتبار اختصاصی اجرا شد و تأمین مصالح و عملیات اجرایی آن نیز با بهرهگیری از ظرفیتهای شهرداری انجام گرفت.
حیدرخانی هزینه اجرای هر یک از فازهای این پروژه را حدود ۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد و خاطرنشان کرد: عملیات فاز دوم در حال اجراست و پیشبینی میشود طی یکی دو روز آینده به پایان برسد.
شهردار گیلانغرب در پایان گفت: این مسیر حدود ۱۲ متر عرض دارد و پس از تکمیل میتواند نقش مؤثری در روانسازی ترافیک، کاهش حجم تردد در مسیرهای داخل شهر و تسهیل رفتوآمد شهروندان ایفا کند.
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