به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان سنقروکلیایی ظهر چهارشنبه با محوریت بررسی شرایط جوی و افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی در برابر مخاطرات احتمالی برگزار شد.

این نشست با حضور بخشداران و مدیران ادارات شهرستان در محل اداره منابع آب سنقروکلیایی تشکیل شد و در جریان آن آخرین وضعیت آمادگی دستگاه‌ها و اقدامات پیشگیرانه مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه با توجه به پیامدهای احتمالی پدیده ال‌نینو و ضرورت آمادگی همه‌جانبه، دستورکار مشخصی برای دستگاه‌های مربوطه تعیین و ابلاغ شد تا اقدامات لازم برای مقابله با مخاطرات احتمالی در سریع‌ترین زمان انجام شود.

بر اساس مصوبات این نشست، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شدند پیش از ۱۵ مهرماه، موانع و مشکلات موجود در مسیر آمادگی و پاسخ‌گویی به حوادث احتمالی را شناسایی و برطرف کنند.

همچنین مقرر شد دستگاه‌های مرتبط با مدیریت بحران با انجام بازدیدهای میدانی، نقاط حساس و آسیب‌پذیر شهرستان را شناسایی کرده و این نقاط را به صورت دقیق مورد بررسی و اولویت‌بندی قرار دهند.

در ادامه، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تسریع در اجرای اقدامات پیشگیرانه تأکید شد تا نقاط ضعف موجود در حوزه مدیریت بحران پیش از فرارسیدن شرایط جوی مورد انتظار برطرف شود.

ستاد بحران شهرستان سنقروکلیایی همچنین با تأکید بر آماده‌باش کامل دستگاه‌ها، خواستار استمرار اقدامات پیشگیرانه و افزایش هماهنگی بین‌بخشی برای ارتقای آمادگی شهرستان در برابر مخاطرات احتمالی جوی شد.