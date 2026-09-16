به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی روز چهارشنبه همزمان با ۲۵ شهریورماه روز ملی خرما اظهار کرد: این واحدها برای بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد کرده‌اند و استان با وجود نداشتن سطح زیرکشت و تولید باغی خرما، به واسطه توسعه صنایع فرآوری، بسته‌بندی و صادرات، به یکی از قطب‌های مهم این محصول در کشور تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه مزیت آذربایجان شرقی در حوزه خرما در بخش تولید اولیه نیست، بلکه در حلقه‌های میانی و نهایی زنجیره ارزش این محصول شکل گرفته است ادامه داد: تأمین خرما از مناطق تولیدکننده کشور، انتقال محصول به استان، انجام عملیات فرآوری، درجه‌بندی و سورتینگ، بسته‌بندی در اوزان و اشکال متنوع و سپس عرضه در بازارهای داخلی و خارجی، مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی است که این استان را به یک هاب فرآوری و توزیع خرما تبدیل کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: توسعه صنایع تبدیلی موجب می‌شود محصول تولیدشده در مناطق خرماخیز کشور، به جای عرضه به صورت خام، پس از طی مراحل فرآوری و بسته‌بندی با ارزش افزوده بیشتری وارد بازار شود؛ موضوعی که علاوه بر افزایش ارزش اقتصادی محصول، به ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و تقویت زنجیره‌های تأمین و توزیع کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: واحدهای فرآوری و بسته‌بندی خرما در آذربایجان شرقی با استفاده از فناوری‌های نوین، خطوط مکانیزه سورتینگ و بسته‌بندی، الزامات بهداشتی و استانداردهای کیفی و بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص، محصولات خود را متناسب با مشخصات فنی و ذائقه بازارهای هدف آماده و عرضه می‌کنند.

شفیعی تنوع گونه‌ها و فرآورده‌های خرمایی را از ظرفیت‌های مهم این صنعت عنوان کرد و گفت: خرمای فرآوری‌شده می‌تواند در قالب بسته‌های مصرف خانوار، بسته‌های صادراتی، محصولات صنعتی و فرآورده‌های ثانویه متناسب با نیاز بازار عرضه شود و این تنوع، امکان حضور مؤثرتر در بازارهای مختلف را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های لجستیکی و تجاری استان افزود: موقعیت جغرافیایی آذربایجان شرقی، دسترسی به شبکه‌های حمل‌ونقل و مسیرهای ترانزیتی، نزدیکی به بازارهای کشورهای منطقه و برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی و صنایع غذایی، از جمله عواملی است که مزیت رقابتی استان را در فرآوری، بسته‌بندی و تجارت خرما تقویت کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اظهار کرد: بخشی از خرمای فرآوری و بسته‌بندی‌شده در استان علاوه بر تأمین بازار داخلی، به کشورهای حوزه اوراسیا، روسیه، عراق و برخی بازارهای اروپایی صادر می‌شود و ظرفیت موجود می‌تواند با توسعه سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری، بهبود استانداردهای بسته‌بندی و توسعه بازارهای هدف، بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.

شفیعی افزود: از این منظر ظرفیت‌های ایجادشده در آذربایجان شرقی می‌تواند مکمل توان تولیدی استان‌های خرماخیز کشور باشد و با ایجاد ارتباط مؤثرتر میان تولیدکنندگان، واحدهای فرآوری، شرکت‌های بسته‌بندی، صادرکنندگان و بازارهای هدف، ارزش افزوده بیشتری در داخل کشور ایجاد کند.

وی گفت: سیاست سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی است و در حوزه خرما نیز تلاش می‌شود با ارتقای ظرفیت فرآوری، نوسازی تجهیزات، بهبود کیفیت و بسته‌بندی، توسعه برندهای صادراتی و گسترش بازارهای هدف، جایگاه استان در زنجیره ارزش این محصول راهبردی بیش از پیش تقویت شود.