کمپانی تئاتر دیهیم افتتاح شد؛ فضایی برای تمرین، تولید و آموزش تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپانی تئاتر دیهیم با حضور هنرمندان و جمعی از اهالی رسانه، پس از بازدید از تمامی امکانات و فضاهای موجود افتتاح شد؛ مجموعهای که بهعنوان عضوی تازه از فعالیتهای جامعه هنری دیهیم و با هدف ایجاد یک ساختار حرفهایِ مستمر برای تولید، آموزش و ارائه آثار نمایشی شکل گرفته و قرار است با تکیه بر زیرساختهای گسترده اجرایی و فناوری، مدل متفاوتی از فعالیت کمپانیمحور در تئاتر ایران را تجربه کند.
در نشست افتتاحیه این کمپانی که اجرای آن را بابک احمدی، روزنامهنگار و کارشناس تئاتر برعهده داشت، احسان زیورعالم، منتقد و مترجم، درباره مشاهدات خود از فعالیت کمپانیهای تئاتری در کشورهای فرانسه، تونس و هلند سخن گفت. زیورعالم در این بخش به تشابه امکانات و فضای موجود در دیهیم به بعضی کمپانیهای شناخته شده تئاتر اشاره کرد و توضیح داد: در اکثر کشورهای دنیا، مسئولیت حمایت از هنرهای نمایشی برعهده دولت یا شهرداریهاست، اما این مهم در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته و همین عامل موجب شده که تلاشهای فردی بعضا با شکست مواجه شود یا به سختی پیش رود.
در ادامه و با حضور اعضای شورای سیاستگذاری؛ علی جعفری فوتمی کارشناس و منتقد تئاتر، امید طاهری نمایشنامه نویس و منتقد و امیرمحمد خالقی فعال هنری فرایند دریافت پروپوزال و شیوههای همکاری هنرمندان و گروههای تئاتری با مجموعه نوآوری و شتابدهی دیهیم تشریح شد. به گفته اعضای شورای سیاستگذاری، کمپانی تئاتر دیهیم در بخشهای گوناگون امکان ارائه خدمات به اهالی هنرهای نمایشی را دارد و در این مسیر از ایدههای فعالیت مشترک نیز استقبال خواهد کرد.
علی جعفری فوتمی در همین رابطه گفت: کمپانی تئاتر دیهیم فعالیت خود را بر پایه چهار بخش اصلیِ شورای سیاستگذاری و اجرایی، تولید، آموزش و خدمات و توسعه فناوری سازمان داده است. این ساختار با هدف ایجاد یک چرخه بههمپیوسته طراحی شده است؛ چرخهای که در آن آموزش نیروی انسانی مورد نیاز تولید را پرورش میدهد، بخش تولید آثار قابل ارائه ایجاد میکند و بخش خدمات و توسعه فناوری زیرساختهای لازم برای تولید و ارائه حرفهای این آثار را فراهم میآورد.
شورای سیاستگذاری و اجرایی کمپانی متشکل از هومن دیهیمی، امیرمحمد خالقی، امید طاهری و علی جعفری فوتمی است و وظیفه مدیریت مسیر کلی حرکت کمپانی را بر عهده دارد.
به گفته امیرمحمد خالقی، بخش تولید یکی از ارکان اصلی کمپانی تئاتر دیهیم است و مأموریت آن ایجاد یک نظام حرفهای برای تولید مستمر آثار باکیفیت و فراهم کردن محصول قابل ارائه تعریف شده است.
وی در این ارتباط گفت: این بخش در چهار مسیر پیش میرود. نخست، کمپانی بر اساس سیاستهای تولیدی خود پروژههای مورد نظر را انتخاب کرده و با کارگردان، نمایشنامهنویس و عوامل اجرایی قرارداد همکاری منعقد میکند. مسیر دوم، سرمایهگذاری بر تولیدات آماده یا خرید اثر است؛ به این معنا که کمپانی آثار آماده اجرا یا پروژههایی را که از ظرفیت هنری و اقتصادی متناسب با استانداردهای آن برخوردارند، شناسایی و برای تولید انتخاب میکند. مسیر سوم، مشارکت در تولید است. در این مدل، کمپانی با پیشنهاد هنرمندان، گروههای نمایشی، تهیهکنندگان یا سایر کمپانیها وارد همکاری میشود و تولید اثر، هزینهها، مسئولیتها و منافع پروژه بر اساس قرارداد میان طرفین تقسیم خواهد شد. چهارمین مسیر نیز به تولیدات حاصل از کارگاههای آموزشی و برگزاری فستیوالها و رویدادهای تخصصی اختصاص دارد. بر این اساس برخی کارگاههای آموزشی میتوانند در نهایت به تولید اثر منتهی شوند و فستیوالها و رویدادهای تخصصی حوزه تئاتر و سینما نیز علاوه بر شناسایی استعدادها، زمینه تولید آثار تازه و توسعه شبکه حرفهای کمپانی را فراهم کنند.
زیرساختهای اجرایی؛ از فضای تمرین تا تولید دکور
امید طاهری نیز برخورداری از مجموعهای متنوع از فضاهای تمرین و اجرا را یکی از ویژگیهای اصلی کمپانی تئاتر دیهیم دانست و توضیح داد: این فضاها علاوه بر استفاده در پروژههای داخلی کمپانی، امکان در اختیار قرار گرفتن برای سایر گروهها و پروژههای حرفهای را نیز دارند. این مجموعه شامل چهار وایتباکس با ابعاد ۱۵ در ۳۰ متر و ارتفاع ۷ متر، ۲ سوله استودیو به ابعاد ۱۵ در ۶۰ متر و ۱۵ در ۴۸ متر، یک سینمای روباز با ابعاد ۱۸ در ۳۰ متر و ارتفاع هفتونیم متر، یک سوله ایمِرسیو با ابعاد ۱۸ در ۳۰ متر و ارتفاع هفتونیم متر و یک سوله بارانداز به ابعاد ۲۳ در ۶۰ متر است. همچنین چهار فضای بلکباکس و سولههای دیگری برای فعالیتهای مختلف در نظر گرفته شدهاند؛ از جمله بلکباکس سه با ابعاد ۱۸ در ۱۵ متر و ارتفاع ۹ متر، بلکباکس چهار با ابعاد ۳۰ در ۱۸ متر و ارتفاع ۹ متر و سولههای یک و دو. در کنار این فضاها، «گودال» بهعنوان فضای باز، تاکستان و حدود ۲ هکتار فضای باز برای انواع اجراهای متناسب نیز در مجموعه پیشبینی شده است. تنوع این فضاها امکان تجربه شکلهای مختلف اجرا، تمرین و تولید را فراهم میکند؛ از اجراهای صحنهای و بلکباکس تا پروژههای فضای باز، ایمِرسیو و رویدادهای تخصصی.
جامعه هنریِ دیهیم در کنار فضاهای اجرا و تمرین، مجموعهای از زیرساختهای پشتیبان تولید از جمله کارگاه و انبار تخصصی دکور، کارگاه و آرشیو لباس و اکسسوار و ظرفیت تولید بخشی از تجهیزات سالنهای تئاتر را در اختیار دارد. همچنین بخش خدمات و توسعه فناوری، خدمات تخصصی در حوزههای صدا، نور، تصویر، ساخت عروسک و طراحی و تولید اکسسوار را به تولیدات داخلی کمپانی و دیگر گروههای تئاتری و سینمایی ارائه میکند.
بخش آموزش دیهیم با هدف کشف، پرورش و تربیت نیروهای متخصص، دورهها و کارگاههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت را بهصورت حضوری، اقامتی، غیرحضوری و آنلاین برگزار میکند و امکان همکاری آموزشی با استادان و مجموعههای بینالمللی و دانشگاهها را فراهم خواهد کرد. در مجموع، دیهیم تلاش دارد با پیوند دادن آموزش، تولید، زیرساخت، خدمات تخصصی، فناوری و انتشار، الگویی فراتر از یک گروه تولیدکننده اجرا ایجاد کند؛ ساختاری که بخشی از فضاها و خدمات آن نیز در اختیار سایر گروهها و فعالان حرفهای تئاتر قرار میگیرد.
افتتاح کمپانی تئاتر دیهیم را میتوان آغاز تجربهای در زمینه سازماندهی تولید تئاتر در ایران دانست؛ تجربهای که قرار است پیوند میان آموزش، تولید، زیرساخت، فناوری، خدمات تخصصی و شبکه حرفهای هنرهای اجرایی را در قالب یک ساختار واحد دنبال کند.
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