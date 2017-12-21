حجم مخزن ذخیره آب سد اکباتان همدان به ۱۱.۲ میلیون مترمکعب رسید

منصور ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس گزارش ایستگاه‌های مبنا از ابتدای مهر سالجاری تا به امروز به طور متوسط ۴۰ میلیمتر بارش در همدان اتفاق افتاده است.

ستوده ادامه داد: این در حالی است که استان همدان به طور میانگین در مدت زمان مشابه سال آبی گذشته، ۵۲.۵ میلی متر بارش را تجربه کرده است که ۲۳ درصد نسبت به سال گذشته و به میزان ۶۱ درصد نسبت به بلند مدت کاهش را نشان می دهد.

سرپرست شرکت آب منطقه ای همدان افزود: از ابتدای سال آبی تاکنون ۳۴۰ هزار متر مکعب آب وارد سد اکباتان شده که در مدت مشابه سال قبل یک میلیون ۸۰۰ هزار مترمکعب آب وارد سد شده بود.

ستوده گفت: دو رودخانه تامین کننده سد اکباتان فصلی هستند و در زمان بارش و فصول غیر زراعی آب مخزن سد را می توانند تامین کنند.

وی ادامه داد: اکنون به میزان ۹۶۰ لیتر در ثانیه آب به جهت مصرف شرب از سد برداشت می شود.

ستوده افزود: استان همدان بیش از ۹۰ درصد منابع آب تجدید پذیر خود را استفاده می کند و بخش کشاورزی با مصرف بیش از ۹۰ درصد از منابع آبی، بیشترین میزان مصرف آب را در استان به خود اختصاص داده است.

