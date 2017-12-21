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۳۰ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۵۷

مدیرعامل سازمان فردوس‌های شهرداری مشهد خبر داد:

 اجرای طرح «سهام آخرت» برای کفن و دفن افراد بی بضاعت

 اجرای طرح «سهام آخرت» برای کفن و دفن افراد بی بضاعت

مشهد-  مدیرعامل سازمان فردوس‌های شهرداری مشهد گفت: کمک‌های مردمی در قالب طرح سهام آخرت برای کفن و دفن افراد بی‌بضاعت جمع‌آوری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کریمدادی بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: خیران می‌توانند برای کفن و دفن افراد نیازمند در طرحی با عنوان سهام آخرت مشارکت کنند.

وی افزود: این منابع مالی در ستاد سهام آخرت جمع‌بندی می‌شود که در آن نماینده دستگاه‌های اجرایی عضویت دارند. تمامی سیاست‌های این طرح به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است و نظارت‌های لازم نیز انجام می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان فردوس‌های شهرداری مشهد تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، جمع‌آوری کمک‌های مردمی و وقف برای کفن و دفن افراد بی‌بضاعت که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیستند، بوده است.

وی با بیان اینکه نمونه‌های زیادی از افراد نیازمند کفن و دفن وجود دارد، ابراز کرد: البته سازمان فردوس‌ها کفن و دفن افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را به صورت رایگان انجام می‌دهد اما برخی افراد تحت پوشش این نهادها نبوده و نیازمند یاری مردم هستند.

کد مطلب 4179129

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