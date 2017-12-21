تداوم آماده باش کامل دستگاه های اجرایی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ،در این نشست ابتدا گزارش روسا و دبیران کارگروه های ۱۴ گانه و اقدامات انجام شده بر اساس مصوبه پیشین این شورا مطرح شد و سپس مواردی از ضرورت ها و احتیاط های پیش روی نهادها و دستگاه های خدمات اضطراری و مدیریت شهری مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.

بر این اساس تمامی سازمان های عضو این شورا کماکان موظف به حفظ آماده باش کامل هستند. همچنین از شهروندان خواسته شد که ضمن حفظ آرامش ، همچنان اخبار مربوطه را از مراجع رسمی دنبال نمایند و مسئولان سازمان های تخصصی نیز صرفا در حوزه تخصصی خود اطلاع رسانی نمایند. در عین حال مقرر شد شورای هماهنگی در سطح افسران کماکان فعال بماند.

در این نشست که از سوی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اداره می شد، مهندس محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی نیز بر لزوم تهیه برنامه های آمادگی تمامی سازمان ها و نهادهای مسئول شهر تهران تاکید کرد.

صادقی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران نیز تاکید کرد که برنامه های ارتقای آمادگی تهران در برابر زلزله باید در سطح ملی ارائه و از بودجه ملی نیز برخوردار باشد.