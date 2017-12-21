ترکیه از تصویب «قطعنامه قدس» در سازمان ملل متحد استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «ابراهیم کالین» سخنگوی رئیس جمهور ترکیه روز پنج شنبه در واکنش به تصویب «قطعنامه قدس» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از اقدام این سازمان بین المللی برای اعلام رسمی مخالفت خود با تصمیم آمریکا در قبال قدس استقبال کرد.

کالین در یک پیام توئیتری نوشت: «رأی مثبت سازمان ملل [به قطعنامه وضعیت قدس] یک «رأی تاریخی» برای قدس، فلسطین و عدالت در سطح بین المللی به شمار می رود».

گفتنی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنج شنبه با اکثریت آراء قطعنامه ای را به تصویب رساند که در آن، خواستار انصراف دولت آمریکا از تصمیم خود برای شناسایی رسمی قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی شد.

در مجموع ۱۲۸ کشور عضو سازمان ملل متحد به قطعنامه قدس رأی مثبت دادند و در مقابل، ۹ کشور رأی منفی و ۳۵ کشور دیگر نیز به این قطعنامه رأی ممتنع دادند.

معاون نخست وزیر ترکیه نیز با انتشار پیامی در رسانه های اجتماعی، رأی موافق سازمان ملل متحد به قطعنامه وضعیت قدس را «به رسمیت نشناختن تصمیم آمریکا» خواند.

وزیر اتحادیه اروپای ترکیه نیز در پیامی توئیتری با اشاره به «غیرالزام آور بودن قطعنامه مجمع عمومی» خاطرنشان کرد: «با این وجود، این قطعنامه به دلیل آنکه مشروعیت و حقانیت را در برابر تهدید و باج خواهی مشخص و تعریف می کند، بسیار مؤثر و قابل اجراست». وی همچنین این تصمیم سازمان ملل را «یک نقطه عطف» توصیف کرد.

شایان ذکر است که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه با به اشتراک گذاشتن تصویری از خود در توئیتر در کنار «محمد الطویل» پسر ۱۴ ساله فلسطینی مبتلا به سندروم داون که در نوار غزه توسط نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی بازداشت شده بود، نوشت: «[عکسی] با برادرم از قدس، پیام ما به جهان این است: قدس خط قرمز ماست».

اردوغان پیش از این نیز هشدار داده بود که تصمیم احتمالی کاخ سفید برای انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس و شناسایی رسمی این شهر به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی «خط قرمز» تمام مسلمانان خواهد بود و در صورت اصرار دولت آمریکا برای پیشبرد این تصمیم، ترکیه تا قطع کامل روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل پیش خواهد رفت.