سید نواب حسینی‌منش در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی مبنی بر یکی از موارد لایحه بودجه مبنی بر سراسری شدن اجرای طرح LEZ اظهار کرد: هنوز جزئیات این بند مشخص نیست و ما نیز در قالب یک ماده تبصره که در لایحه بودجه قرار گرفته، از این موضوع اطلاع داریم که در این بند نیز گفته شده از محل جرایمی که از محل اجرای طرح LEZ اخذ می‌شود، برای حمل و نقل عمومی هزینه شود.

وی با بیان اینکه سراسری شدن کنترل معاینه فنی در شهر تهران، یکی از موضوعاتی است که از سوی مدیریت شهری دنبال می‌شود، گفت: بستر این کار در حال فراهم شدن است که این موضوع با سراسری شدن طرح LEZ، دو موضوع متفاوت است؛ امیدواریم فازهای بعدی LEZ اجرایی شده و ورود خودروهای کاربراتوری به محدوده زوج و فرد ممنوع شود. جلسات خوبی در این رابطه داشته‌ایم که امیدواریم هر چه زودتر نتایج آن عملیاتی شود.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اجرای معاینه فنی ویژه در پایتخت گفت: معاینه فنی ویژه از ابتدای آذرماه در تهران اجرایی شده است و افرادی که می‌خواهند برای دریافت معاینه فنی اقدام کنند، داشتن معاینه فنی ویژه ضروری است و قیمت آن، همانند قیمت معاینه فنی معمولی است. همچنین در معاینه فنی ویژه، نظارت و دقت بیشتری بر روی کاتالیست خودروها انجام می‌شود که مردودی‌های خودروها، حدود ۴۵ درصد است که این میزان مردودی، تنها در بخش آلایندگی است و در بحث ایمنی نیز حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد مردودی داشتیم؛ به این معنا که در میانگین مردودی ما هم در مبحث آلایندگی و هم در مبحث ایمنی، در دور موتور بالا، حدود ۷۰ درصد است.