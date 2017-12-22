به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی موسوی در خطبه های نماز جمعه شهر قیدار با بیان اینکه دشمن از همان نخستین روز شکل گیری و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای ضربه زدن به این انقلاب بوده است، افزود: دشمنان همواره با توطئه‌های مختلف در تلاش برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده اند.

وی جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران اسلامی را یادآور شد و بابیان اینکه ایستادگی و تبعیت از فرامین ولی فقیه عامل مهم در خنثی شدن توطئه‌های دشمنان است، ادامه داد: استکبار جهانی در رابطه با ملت ایران به این نتیجه رسیده‌اند که اقدام نظامی و امنیتی و حتی سیاسی علیه ملت ایران دیگر پاسخ نمی‌دهد اگرچه البته دست از توطئه‌های سیاسی بر نداشتند امید بیشترشان به جنگ اقتصادی است.

موسوی با بیان اینکه دشمنان از مسیر جنگ اقتصادی و تحریم امید به زمین زدن و از بین بردن نظام جمهوری اسلامی ایران را دارند، افزود: قاچاق کالا و تشویق مردم به مصرف کالای خارجی از حربه‌های اساسی دشمنان در عرصه جنگ اقتصادی است.

گرایش مردم به سمت استفاده از کالای خارجی باعث تضعیف بازار کالای داخلی می‌شود

وی با بیان اینکه با گرایش مردم به سمت استفاده از کالای خارجی، باعث تضعیف بازار کالای داخلی می‌شود، افزود: یکی از اهداف دشمن، در این زمینه بیکار کردن جوانان و به تعطیلی کشاندن کارخانه‌ها و در نهایت آسیب زدن به پایه‌های اقتصاد است.

امام جمعه قیدار با بیان اینکه کالای قاچاق باعث تضعیف اقتصاد و تولیدات داخلی می‌شود، افزود: با وجود تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با ورود کالای قاچاق متأسفانه در این زمینه اقدامات خوبی صورت نگرفته است.

موسوی با بیان اینکه قاچاق پدیده بسیار شومی است که ضربه مهلکی بر چارچوب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وارد می‌آورد، گفت: متأسفانه برخی مقامات و مسئولان که باید در زمینه مبارزه با قاچاق کالا فعالانه درصحنه باشند، خودشان یا فرزندانشان یا وابستگان‌شان در قاچاق کالا سهیم هستند که این امر یکی از مهم‌ترین دلایل درنتیجه بخش نبودن مبارزه با قاچاق کالا است.

وی ادامه داد: در حال حاضر دشمن با ابزار اقتصادی در تلاش برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

امام جمعه قیدار با اشاره به فرا رسیدن سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع)، افزود: دوره امامت امام حسن عسکری (ع)، دوره فشار و اختناق شدید بود، اما ایشان با همه فشارها و کنترل‌ها و مراقبتهای شدید حکومت عباسی، با فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و علمی با افکار ضد اسلامی و شبهات و افکار مخالفان مبارزه نمودند و اسلام ناب را حفظ کردند.

موسوی گفت: امام حسن عسکری (ع) یک شبکه ارتباطی با شیعیان مناطق مختلف ایجاد و نمایندگانی برای آنها معین کردند و از این طریق پیام‌های خودشان را به شیعیان می‌رساندند.

از غرب‌زدگی در مسئله حقوق شهروندی باید به شدت پرهیز کنیم

امام جمعه قیدار گفت: دین مبین اسلام در زمینه حقوق شهروندی بسیار غنی است و رساله حقوق امام سجاد (ع) به صورت جامع به همه حقوق پرداخته است.

موسوی با بیان اینکه مسئله حقوق شهروندی یکی از مسائلی است که در سال‌های اخیر مورد توجه مسئولان کشور قرار گرفته است، تاکید کرد: از غرب‌زدگی در مسئله حقوق شهروندی باید به شدت پرهیز کنیم مواظب باشیم به این آفت گرفتار نشویم که هرچه غرب در باب حقوق شهروندی بگوید همان حق است.



وی در ادامه با اشاره به ۷ دی ماه تشکیل نهضت سوادآموزی به فرمان امام خمینی (ره) در ۱۳۵۸، گفت: در اسلام به علم و دانش تاکیدات فراوان شده است.

امام جمعه قیدار گفت: با پیروزی انقلاب و تشکیل نهضت سوادآموزی، ایران گام مؤثری در سوادآموزی برداشت تا جایی که در حال حاضر، بیشتر ملت ایران از نعمت سواد بهره مند هستند.

موسوی همچنین با اشاره به پنجم دی روز ملی ایمنی در برابر زلزله، گفت: این روز فرصتی برای آگاه سازی و ارتقای فرهنگ عمومی در برابر زلزله است تا زمینه ارتقای آگاهی عمومی و شاخص‌های ایمنی در برابر زمین لرزه در کشور فراهم شود.

وی با بیان اینکه باید برای نوسازی بافت فرسوده در سطح شهرستان خدابنده برنامه ریزی جامع و عملیاتی صورت بگیرد، افزود: مردم شهرستان خدابنده در خصوص مشکلات موجود در بافت‌های فرسوده گلایه‌مند هستند.