به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دور مذاکرات سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه در چارچوب هشتمین کنفرانس بین المللی سوریه، امروز جمعه با حضور جابری انصاری، الکساندر لاورنتیف و سدات اونال مذاکره کنندگان ارشد سه کشور ضامن روند آستانه برگزار شد.

سه هیات در این نشست ضمن توافق درباره تاریخ برگزاری کنگره گفتگوی ملی سوریه، در خصوص مفاد سه سند مربوط به «تبادل بازداشت شدگان، ربوده شدگان و اجساد کشته شدگان»، «مین زدایی بشردوستانه در سوریه» و «بیانیه مشترک پایانی نشست آستانه ۸» گفتگو و تبادل نظر کردند.

یادآوری می شود در صورت تصویب و نهایی شدن سند تبادل در نشست آستانه ۸، تلاش های بعمل آمده از سوی جمهوری اسلامی ایران و شرکای آستانه در طول چند کنفرانس گذشته، به ثمر نشسته و گامی مثبت درجهت کمک به حل مشکلات انسانی پدیدآمده در اثر بحران سوریه برداشته خواهد شد.