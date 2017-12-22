به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد شمس الدین امام جمعه شهرستان بشرویه در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان بشرویه گفت: خداوند متعال در قرآن کریم قریب به ۲۵۸مرتبه پیرامون تقوا با واژه های مختلف این مهم را یادآوری کرده و انسان با کمک تقوا به سعادت دنیا و آخرت می‌رسد.

وی در ادامه بیان کرد: افراد دارای تقوا، خوش رفتار بوده و همواره به نیکی از آنها یاد می‌شود.

امام جمعه شهرستان بشرویه اظهار داشت: مردم‌شهرستان بشرویه بسیار ولایتمدار وباتقوا هستند و روحیه مذهبی و دینی مردم این شهر ریشه در گذشتگان آنها دارد و نشان از سابقه دینی مردم بشرویه می‌دهد.

امام جمعه شهرستان بشرویه بیان کرد: ما می‌توانیم از برکات تقوا برای خود توشه ای برگیریم و پاداش این امرحسنه اخروی ست که همیشه جاودانه می‌ماند و خداوند بارک تعالی برای فرد باتقوا مشکلات را کم و روزی را افزایش می‌دهد.

خطیب جمعه شهرستان بشرویه بیان کرد: کسی که تمام کارهای خود را بانام خدا و با اعمال حسنه شروع کرده وتقوا را پیشه می‌کند، پروردگار نیز تمام برکات خود را بر او نازل نموده و زندگانی راحت را برای او به ارمغان می‌آورد.

حجت الاسلام شمس الدین بیان کرد: انسان مؤمن برای دوری از گناهان دنیوی باید هر لحظه از خشم خدا ترسیده و برای خدمت به خلقش گام های مؤثری بردارد و باانجام این امور توشه ای برای آخرت خود بیاندیشد.

وی نیز افزود: یکی از برکات تقوا، داشتن عزتمندی فرد و قوی شدن آن در دنیای کنونی است و لذا همه ما باید تقوا را در خود تقویت کنیم.

راهداران حافظان امنیت در جاده‌ها هستند

حجت الاسلام شمس الدین در ادامه خطبه های نماز جمعه این هفته خود ضمن اشاره به مناسبت های هفته و روز راهداری گفت: تمام ما در جاده های کشور تردد داریم و یک حرکت ایمن در جاده‌ها مدیون راهدارهایی هستیم که در سرما و گرمای فصل های مختلف خدمت رسانی می‌کنند.

وی ادامه داد: رانندگان در وسایل نقلیه عمومی و سنگین در جاده های کشور قشری زحمتکش هستند که ترس جاده‌ها را همیشه به جان می‌خرند.

حجت الاسلام شمس الدین نیز درادامه گفت：زلزله های اخیر در کشور نشان از آمادگی همه در روز آخرت دارد و این مهم را باید جدی گرفت.

وی گفت: ایمنی در برابر بلایای طبیعی باید همیشگی باشد و حتی الامکان ما باید یک اتاق ایمن را در منازل خود احداث و آموزش های لازم را در این خصوص فرا بگیریم.

وی افزود: دولت می‌بایست در خصوص اصلاح و ساخت منازل آسیب دیدگان در زلزله های اخیر وام های کم بهره ای اعطا کند تا این مردم بتوانند دوباره سرپناهی را برای خود احداث کنند.

حجت الاسلام شمس الدین به سالروز ملی ثبت احوال نیز اشاره نمود و نیز بااشاره به تولد حضرت عیسی مسیح (ع) این مناسبت را به همه مسلمانان و مردم جهان تبریک گفت.

خطیب جمعه شهرستان بشرویه نیز در خصوص آمادگی ظهور حضرت حجت (عج) هم گفت: برهمه ما واجب است که زمینه ظهور حضرت حجت (عج) را فراهم کنیم و مقابل ظلم های اخیر که بر بلاد مسلمانان یمن، بحرین، قدس و فلسطین شکل گرفته، بایستیم و از این مظلومان حمایت کنیم.

وی با اشاره به موضوع نه گفتن به دستورات ترامپ در خصوص برسمیت شناختن مسجد الاقصی بعنوان پایتخت رژیم صهیونیستی گفت：بیش از ۲۸کشور در سران امنیت حقوق ملی بشر به دستورات و تصمیم ترامپ نه گفتن و این نشان از وحدت این کشورها با قدس دارد.

خطیب جمعه بشرویه نیز از تمامی دلاورمردی های مدافعان حرم در سرزمین های عراق و سوریه تشکر کرد و گفت：اگر رشادت های این بزرگان نبود اکنون ملت ما باید شاهد ترور در مناطق غربی کشور و در استان های کرمانشاه و خوزستان می‌بودند اما فرزندان بسیجی این مرزوبوم بر نیروی های استکبار پیروز شدند.

توطئه دشمن در اختلاف افکنی بین ادیان

وی اظهار داشت: دشمن اکنون اقدام به توطئه جدیدی کرده و آن هم اختلافات افکنی بین ادیان مختلف است واین اقدام شوم خود را نیز از فلسطین آغاز کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین شمس الدین به فتنه های جهانی از قبیل فتنه نهم دی ماه سال ۸۸ که پشتوانه آن تنها آمریکا و همراهان آن در داخل کشور بودند اشاره کرد وافزود: عده ای به بهانه تخلف در انتخابات در پی خدشه دار کردن نظام برآمدند و با به آتش کشیدن پرچم اسلام و هتک حرمت به ارزش های دینی تلاش براندازی نظام را داشتند.

خطیب جمعه بشرویه گفت: متاسفانه عده ای به اسم دولت اعتدال، دوباره در تلاش برای طرح‌ فتنه در این دولت هستند و این امر را با دعوت سران فتنه و اصلاحات به شهرستان ولایی بشرویه دنبال می‌کنند و این یک امر کاملا اشتباه است.

وی افزود: در شهرستان ولایی بشرویه عده ای فتنه گر که جز سران فتنه سال ۸۸ بوده‌اند به بهانه اشتغال و سرمایه گذاری به دنبال مهره چینی هستند.

وی همچنین گفت: سی میلیون نفر را می‌خواهند از یارانه محروم کنند که بودجه ۹۷را تکمیل کنند و این مشکل گریبان گیر مردم خواهد شد اما باید ما فقط متکی به اقتصاد مقاومتی خود منطقه باشیم و نگذاریم عده ای شهرستان بشرویه را با مسائل فتنه افکنی روبرو کنند.

امام جمعه شهرستان بشرویه همچنین به تشکیل نهضت سواد آموزی در ۷ دی ماه اشاره کرد و خواستار تقویت و ارتقا این نهاد توسط خادمین آموزش پرورش شد.