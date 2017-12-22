به گزارش خبرنگار مهر، تمرین بعد ازظهر امروز آبی پوشان ساعت ۱۳:۳۰ در زمین ورزشگاه صنایع دفاع برگزار شد.

* قبل از شروع تمرین بازیکنان به مناسبت تولد مدد جباری وی را روی دست های خود گرفته، به آسمان پرتاب کرده و بابت زحماتی که برایشان می کشد، از او قدردانی کردند.

* ووریا غفوری که در تمرین روز گذشته حضور نداشت امروز پا به پای دیگر بازیکنان تمرین کرد.

* سجاد شهباززاده این روزها که به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه چپ پا از تمرینات به دور است امروز با لباس شخصی به تمرین آمد و برای دقایقی ابتدا با شفر و سپس با پسر سرمربی این تیم به صحبت پرداخت. با توجه به صحبت هایی که بین شهباززاده و شفر انجام شده بود، بعید است که او مقابل نفت آبادان بتواند به میدان برود.

* در ابتدای تمرین سرمربی آبی پوشان دقایقی با بازیکنان خود صحبت کرد و از آنان خواست مقابل نفت آبادان همانند ایرانجوان بوشهر بازی خوبی از خود ارائه داده و سه امتیاز دیدار را کسب کنند.

* پس از صحبت های شفر، بازیکنان ابتدا در قالب دو تیم آبی و صورتی هندبال بازی کردند، سپس به کارهای تاکتیکی و فنی پرداخته و در پایان به زدن ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور پرداختند.

* آبی پوشان فردا بعدازظهر آخرین تمرین خود را قبل از دیدار برابر نفت آبادان برگزار خواهند کرد.

تیم فوتبال استقلال تهران روز یکشنبه از ساعت ۱۶:۲۰ از هفته شانزدهم لیگ در ورزشگاه آزادی میزبان صنعت نفت آبادان خواهد بود.