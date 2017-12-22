هفته دوازدهم کورس اسبدوانی پاییزه گنبد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوازدهم رقابتهای کورس اسبدوانی پاییزه گنبد عصر جمعه ۴۵ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در ۶ دور هزار، هزار و ۲۰۰ و هزار و ۵۵۰ متری با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان ۸۲ میلیون و ۷۵ هزار تومان جایزه نقدی به صاحبان اسبهای اول تا سوم کورسهای ۶ گانه اهدا شد.
در دور اول اسبهای ترکمن سه تا ۹ ساله و صفر تا چهار امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که طاهر گوگ نژاد با اسب نیتروژن بارانی زودتر از خط پایان گذشت و رامین قهرمانی با اسب قره بیک و نورمحمد بهادر با اسب جادو سنجر به ترتیب دوم و سوم شدند.
رقابت دور دوم میان اسبهای تروبرد داخلی سه ساله و ۲۴ تا ۳۴ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر بود که پیمان قلرعطا با اسب نجیب خان عنوان اول را به دست آورد و کمال دلیجه عطا با اسب مجستیک و جواد آچاک با اسب جنی وان به ترتیب مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.
در دور سوم اسبهای تروبرد داخلی سه تا ۶ ساله با امتیاز هندیکاپ به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که آق اویلی بشگرد با اسب فلاور هج موفق به کسب مقام اول شد و بنیامین جرجانی با اسب ایلوسیو و کمال صالح پور با اسب کرایسلر به ترتیب مقامهای دوم و سوم را به دست آوردند.
رقابت در دور چهارم میان اسبهای دوخون دو ساله با امتیاز مبتدی و نبرده به مسافت هزار متر شکل گرفت که آق اویلی بشگرد با اسب سردار بندر زودتر از خط پایان عبور کرد و کمال صالح پور اسب آلتون آتا و ستار مهرانی با اسب ویو دنس به ترتیب دوم و سوم شدند.
در دور پنجم اسبهای دوخون سه ساله و صفر تا ۶ امتیازی به مسافت هزار و ۵۵۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که ستار مهرانی با اسب بلک حمید نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و عبدالرحیم آرمیده با اسب آی سیس و آق اویلی بشگرد با اسب سکرت لاو قره سو نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.
در دور ششم و پایانی اسبهای دوخون سه ساله و هشت تا ۱۴ امتیازی به مسافت هزار و ۵۵۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که نورمحمد بهادر با اسب تریتا موفق به کسب مقام اول شد و ستار مهرانی با اسب صوت شکن و بنیامین جرجانی با اسب سلطانه به ترتیب مقامهای دوم و سوم را کسب کردند.
آق اویلی بشگرد بهترین چابکسوار هفته
در پایان هفته دوازدهم رقابتهای کورس اسبدوانی پاییزه گنبد، آق اویلی بشگرد با کسب دو مقام نخست و یک مقام سوم بهترین چابکسوار هفته لقب گرفت، ستار مهرانی یک مقام نخست، یک مقام دوم و یک مقام سوم کسب کرد، نورمحمد بهادر یک مقام نخست و یک مقام سوم به دست آورد و طاهر گوگ نژاد و پیمان قلرعطا هر کدام یک مقام نخست به دست آوردند.
لازم به ذکر است؛ هفتههای سیزدهم و چهاردهم رقابتهای کورس اسبدوانی پاییزه گنبد، روزهای هفتم و هشتم دی ماه در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار خواهد شد.
مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستانهای گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار میشود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعههای سوارکاری این سه شهرستان میکشاند.
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