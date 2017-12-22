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۱ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۵۳

با شرکت ۴۵ راس اسب؛

هفته دوازدهم کورس اسبدوانی پاییزه گنبد برگزار شد

هفته دوازدهم کورس اسبدوانی پاییزه گنبد برگزار شد

گنبد کاووس – هفته دوازدهم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد با شرکت ۴۵ راس اسب در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوازدهم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد عصر جمعه ۴۵ راس اسب از نژادهای ترکمن، دوخون و تروبرد داخلی در ۶ دور هزار، هزار و ۲۰۰ و هزار و ۵۵۰ متری با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان ۸۲ میلیون و ۷۵ هزار تومان جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های ۶ گانه اهدا شد.

در دور اول اسب‌های ترکمن سه تا ۹ ساله و صفر تا چهار امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که طاهر گوگ نژاد با اسب نیتروژن بارانی زودتر از خط پایان گذشت و رامین قهرمانی با اسب قره بیک و نورمحمد بهادر با اسب جادو سنجر به ترتیب دوم و سوم شدند.

رقابت دور دوم میان اسب‌های تروبرد داخلی سه ساله و ۲۴ تا ۳۴ امتیازی به مسافت هزار و ۲۰۰ متر بود که پیمان قلرعطا با اسب نجیب خان عنوان اول را به دست آورد و کمال دلیجه عطا با اسب مجستیک و جواد آچاک با اسب جنی وان به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

در دور سوم اسب‌های تروبرد داخلی سه تا ۶ ساله با امتیاز هندیکاپ به مسافت هزار متر با یکدیگر رقابت کردند که آق اویلی بشگرد با اسب فلاور هج موفق به کسب مقام اول شد و بنیامین جرجانی با اسب ایلوسیو و کمال صالح پور با اسب کرایسلر به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

رقابت در دور چهارم میان اسب‌های دوخون دو ساله با امتیاز مبتدی و نبرده به مسافت هزار متر شکل گرفت که آق اویلی بشگرد با اسب سردار بندر زودتر از خط پایان عبور کرد و کمال صالح پور اسب آلتون آتا و ستار مهرانی با اسب ویو دنس به ترتیب دوم و سوم شدند.

در دور پنجم اسب‌های دوخون سه ساله و صفر تا ۶ امتیازی به مسافت هزار و ۵۵۰ متر با یکدیگر رقابت کردند که ستار مهرانی با اسب بلک حمید نخستین نفر از خط پایان عبور کرد و عبدالرحیم آرمیده با اسب آی سیس و آق اویلی بشگرد با اسب سکرت لاو قره سو نفرات دوم و سوم از خط پایان گذشتند.

در دور ششم و پایانی اسب‌های دوخون سه ساله و هشت تا ۱۴ امتیازی به مسافت هزار و ۵۵۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند که نورمحمد بهادر با اسب تریتا موفق به کسب مقام اول شد و ستار مهرانی با اسب صوت شکن و بنیامین جرجانی با اسب سلطانه به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

آق اویلی بشگرد بهترین چابکسوار هفته

در پایان هفته دوازدهم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد، آق اویلی بشگرد با کسب دو مقام نخست و یک مقام سوم بهترین چابکسوار هفته لقب گرفت، ستار مهرانی یک مقام نخست، یک مقام دوم و یک مقام سوم کسب کرد، نورمحمد بهادر یک مقام نخست و یک مقام سوم به دست آورد و طاهر گوگ نژاد و پیمان قلرعطا هر کدام یک مقام نخست به دست آوردند.

لازم به ذکر است؛ هفته‌های سیزدهم و چهاردهم رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه گنبد، روزهای هفتم و هشتم دی ماه در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار خواهد شد.

مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می‌شود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعه‌های سوارکاری این سه شهرستان می‌کشاند.

کد مطلب 4179614

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