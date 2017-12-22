به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انفرادی تور ایرانی تنیس روی میز بزرگسالان کشور بعد از ظهر امروز جمعه با قهرمانی نیما عالمیان از مازندران در سنندج پایان یافت.

این رقابت ها با حضور قهرمانان و عنوان داران تنیس روی میز کشور از روز ۲۹ آذرماه در سالن ورزشی کمیته امداد امام(ره) شهرک قار سنندج برگزار شد.

نیما عالمیان ورزشکار مازندارانی در دیدار فینال با پیروزی مفتدرانه مقابل افشین نوروزی برسکوی نخست ایستاد، افشین نوروزی از خوزستان نیز دوم شد، نوشاد عالمیان از مازندران و امین احمدیان از تهران مشترکا عنوان سوم را به دست آوردند.

در پایان با برگزاری آئین اختتامیه از سوی مسئولین استان کردستان به نفرات اول تا سوم مدال و حکم قهرمانی اهداء شد.

مسابقات انفرادی تور ایرانی تنیس روی میز بزرگسالان کشور با شرکت ۱۴۰ ورزشکار از ۲۱ استان سراسر ایران طی روزهای ۲۹ آذرماه تا یکم دی ماه در سنندج برگزار شد.