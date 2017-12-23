فعالیت ۸۵۰۰باغدار /سالانه ۱۱ هزار تُن فندق در رودسر برداشت می شود

احسان الله مشتاق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۱۲ و ۷۰۰ هکتار باغ فندق در شهرستان رودسر، اظهار کرد: این شهرستان از نظر سطح زیر کشت و تولید در جایگاه نخست کشور قرار دارد.

وی با بیان اینکه شهرستان رودسر هشت هزار و ۵۰۰ بهره بردار در زمینه فندق دارد، افزود: در شهرستان رودسر سالانه بین ۱۰ تا ۱۱ هزار تُن فندق برداشت می شود.

رئیس جهاد کشاورزی رودسر گفت: حمایت، آموزش و ترویج اصلاح و بهبود باغداری در زمینه استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار و همچنین توسعه، تخصیص و ایجاد صنایع تبدیلی و فراوری فندق از مهم ترین اولویت های جهاد کشاورزی رودسر است.

وی تصریح کرد: در ابتدای امسال تاکنون از محل اعتبارات ۹۵ حدود ۴۰۰ هکتار در منطقه اشکورات و مناطق بالا دست با اعتبار سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اجرای آبیاری تحت فشار(قطره ای) درحال اجرابوده و در مراحل پایانی قرار دارد.

مشتاق همچنین ادامه داد: برای سال جاری نیز حدود دو هزار و ۲۰۰ هکتار عملیات مطالعه و طراحی درحال انجام بوده که پس از تامین اعتبار اجرا می شود.

وی با اشاره به کارگاه های فرآوری و کارخانه ها، خاطرنشان کرد: درحال حاضر یک کارگاه در روستای نیلو به بهره برداری رسیده و در آینده نزدیک نیز کارخانه فندق شکنی زیاز مجددا توسط بخش خصوصی بازسازی و به بهره برداری می رسد.

وی به صدور مجوز برای سه کارگاه دیگر نیز در این زمینه اشاره کرد و افزود: گیلان با ۱۷ هزار هکتار باغ فندق بزرگترین تولید کننده این محصول در کشور و از نظر سطح زیر کشت چهارمین کشور در دنیا است.