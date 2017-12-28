معتادی که مدافع حرم می شود/ ۱۴ ماه اسارت به دست تکفیری ها

ساسان فلاح فر کارگردان عرصه مستند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مستند «نقاشی یک رویا» که به هشتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» راه یافته است، گفت: این مستند رویایی را که به واقعیت تبدیل شده است به تصویر می کشد. درواقع در «نقاشی یک رویا» می بینیم فردی به نام سخی میر الله قلی که اسیر دست اعتیاد بود، همواره این رویا را داشت که بتواند در جبهه مقاومت در کنار مدافعان حرم بجنگد اما اعتیاد مانع او می شد. به همین دلیل تصمیم می گیرد که همه چیز را با همه سختی ها کنار بگذارد که موفق به این امر هم می شود و اعتیاد را کنار می گذارد، زیرا شرط رفتن به سوریه ترک اعتیاد بود.

وی افزود: او که یک افغانستانی است که یک بار از اسارت رها می شود و به سوریه می رود ولی در اولین عملیاتی که از سوی فاطمیون در آن شرکت می کند به همراه چند نفر دیگر اسیر دست تکفیری ها و تروریست ها می شود و ۱۴ ماه را در اسارت می گذارند. البته بخشی از این مستند را تصاویری تشکیل می دهد که تکفیری ها از لحظه اسارت و پس از آن از این افراد گرفته بودند. برای مثال در «نقاشی یک رویا» می بینیم که تروریست ها آنها را با چهره خونین و کبود شده مجبور به گفتن برخی از حرف های دروغین می کنند از همین رو حدود ۳۰ درصد از این مستند را تصاویر آرشیوی تهیه شده توسط تکفیری ها تشکیل می دهد.

فلاح فر بیان کرد: ما سخی میر الله قلی را از یک مستند دروغین شبکه بی بی سی پیدا کردیم. در آن مستند که سراسر دروغ علیه فاطمیون بود تصویر ۴ اسیر را دیدم و به همین ترتیب هنگامی که این اسرا تبادل شدند به سراغشان رفتم البته ۲ نفر از این اسیران بلافاصله به منطقه بازگشتند اما ۲ نفر دیگر از آنها به خاطر شرایط بد جسمانی و روحی باقی ماندند ما هم به سراغ آن کسی رفتیم که قصه بهتری داشت و در نهایت این قصه را برگزیدیم.

این کارگردان اظهار کرد: همانطور که گفتم سخی میر الله قلی به دلیل رنج هایی که در اسارت کشیده است هنوز به لحاظ جسمی و روحی شرایط مناسبی ندارد از همین رو ما نتوانستیم به صورت مداوم از او فیلم تهیه کنیم به همین دلیل در مقاطع مختلف به سراغش رفتیم که به همین ترتیب فیلمبرداری «نقاشی یک رویا» ۲ هفته طول کشید و مراحل فنی آن هم در ۱۵ روز انجام شد.

وی عنوان کرد: این مستند ۲۷ دقیقه است و با توجه به اینکه سخی میر الله قلی نقاش است در قسمتی از «نقاشی یک رویا» می بینیم که او در حال کشیدن نقاشی از خود در کنار حرم حضرت زینب (س) است.

این مستندساز ادامه داد: سخی میر الله قلی از افرادی است که همزمان با انقلاب به خاطر امام خمینی (ره) به ایران آمد و در کشورمان ساکن شد.

فلاح فر در پایان با اشاره به اینکه به عنوان یک طلبه وارد عرصه سینما شده است، توضیح داد: به قدری طلبه ها وارد این مسایل نشده اند که کار کردن یک روحانی در این عرصه عجیب به نظر می رسد. به نظر من وقتی کسی لباس دین را بر تن می کند باید مسایل را به دیگران منتقل کند از همین رو در این روزها به نظرم بهترین کار استفاده از فضای رسانه است زیرا رسانه این روزها حرف اول را می زند. قدرت رسانه به اندازه ای است که من اگر هزار منبر هم بروم کارکرد رسانه را ندارد و نمی توانم بگویم که فاطمیون چه کسانی بودند و چه می کنند.