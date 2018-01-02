طلبه جوانی که مدافع حرم شد/ تلاش برای جذب مردم به مسجد

امیرپژمان حبیبیان کارگردان مستند «غریبه ای در میقان» که در هشتمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» حضور دارد به خبرنگار مهر گفت: این فیلم ۴۲ دقیقه ای درباره طلبه جوان کرجی است که برای تبلیغ وارد روستایی به نام میقان واقع در شاهرود می شود و تلاش می کند جوان ها را به مسجد بکشاند. او در این مسیر با مقاومت هایی روبه رو و ناگزیر می شود روستا را ترک کند. این جوان طلبه در ادامه راهش یک مدافع حرم و در نهایت شهید می‌شود.

وی افزود: ما این شهید را ندیده اما وصف او را شنیده بودیم به همین دلیل به روستای میقان رفته و با اهالی روستا مصاحبه کردیم. البته ما از فیلم هایی آرشیوی این شهید که مربوط به دوران حضور او در سوریه است نیز استفاده کردیم ضمن اینکه یک سری فایل های صوتی مربوط به حضور این طلبه در روستای میقان وجود داشت که ما از آنها هم در ساخت «غریبه ای در میقان» بهره بردیم.

حبیبیان اظهار کرد: تهیه کننده ما مدیریت فرهنگی هنری شهرداری منطقه ۸ است و ما این مستند را به سفارش منطقه هشت شهرداری ساختیم و این همکاری برای ساخت «غریبه ای در میقان» با علاقه همراه بود.

این کارگردان اضافه کرد: طلبه مستند ما متولد ۱۳۶۷ و یک جوان خاص بود زیرا توانسته بود با جوانان ارتباط خوبی برقرار و با آنها به زبان خودشان صحبت کند. او جزو افرادی بود که خودش سراغ آدم ها می رفت و با آنها به صحبت می پرداخت تا آنها را جذب مسجد کند.

حبیبیان در پایان بیان کرد: مساله ای که در مقوله فیلمسازی درباره شهدای مدافع حرم وجود دارد این است که بسیاری از فیلمسازان از یک زاویه به آنها نگاه می کنند و تنها درباره شهادت این افراد فیلم می سازند در حالی که زندگی شهدای مدافع حرم نکات جالب بسیاری دارد به همین دلیل به نظرم اگر فیلمسازان ما جامع تر و دقیق تر به زندگی آنها نگاه کنند می توانند فیلم هایی بسازند که حتی مخاطبان عام هم با این آثار ارتباط برقرار کنند و به همین ترتیب شهدای مدافع حرم الگوی جوانان شوند.

کارگردان و مجری طرح: امیرپژمان حبیبیان، تصویربردار: علی نعمت اللهی، تدوین: محمد سمیع پور، صدابردار و صداگذار: رضا غرابی تهرانی، مدیرتولید: مهدی غیاثوند، پژوهشگر: علی نظری، حسین فرامرزی، تهیه شده توسط مدیریت فرهنگی هنری منطقه هشت شهرداری تهران و فرهنگسرای گلستان عوامل این مستند هستند.