به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز جمعه قیمت بیت‌کوین با سقوطی ۳۰ درصدی، از سطح ۱۱۰۰۰ دلار هم پایین‌تر رفت. پس از این که قیمت بیت‌کوین تا نزدیک ۲۰۰۰۰ دلار اوج گرفت و متخصصان در مورد حبابی شدن آن هشدار دادند، سرمایه‌گذاران به فروش آن هجوم آوردند و قیمت آن به شدت افت کرد.

پس از این که در ساعت ۱۰:۵۰ روز جمعه به وقت تهران، قیمت بیت‌کوین در پایگاه کوین‌دسک تا ۱۰۸۳۴.۹۴ دلار و در بورس بیتس‌مپ، تا ۱۱۱۵۹ دلار سقوط کرد؛ اما قیمت آن اندکی بعد، دوباره به بالای ۱۴۰۰۰ دلار باز گشت و سقوطی ۹ درصدی در یک روز را ثبت کرد.

در مجموع ،قیمت بیت‌کوین این هفته ۲۵ درصد افت کرد که این بزرگترین افت آن از آوریل ۲۰۱۳ است؛ به این ترتیب بیت‌کوین به هفته‌ای پایان داد که در آن، با آغاز فروش سهام ارز دیجیتال در بورس سی‌ام‌ای، بزرگترین بورس اوراق جهان، پول دیجیتال وارد عصری جدید شد.

از روز گذشته تا کنون، قیمت بیت‌کوین دوباره روند نزولی به خود گرفت و در ساعت ۱۱:۲۵ شنبه به وقت تهران قیمت آن در پایگاه کوین‌دسک، ۱۳۷۹۲.۳۲ دلار شد.

در بازار سهام آمریکا هم سهام شرکت‌هایی که بخت خود را به بیت‌کوین یا تکنولوژی زیرساختی آن، بلاک‌چین، پیوند زده بودند هم، ضربه سختی خوردند. شرکت‌های لانگ بلاک‌چین، اوراستاک دات کام، ریوت بلاک‌چین و ماراتون پرنت گروپ هم بین ۲ تا ۱۵ درصد از ارزش سهام خود را از دست دادند.

در بازار سهام بیت‌کوین، اوراق یک‌ماهه آن در بورس سیبوئه به علت افت شدید قیمت تعلیق شد و در بورس سی‌ام‌ای هم سهام آن از آستانه افت مجاز خود عبور کرد.

روز جمعه پایگاه کوین‌بیس که یکی از بزرگترین بورس‌های ارز دیجیتال است، اعلام کرد به علت ترافیک بالا موقتا خرید و فروش بیت‌کوین را تعلیق کرده است.