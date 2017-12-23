بزرگداشت محمدعلی نجفی در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از بزرگداشت‌های سی و ششمین جشنواره فیلم فجر به محمدعلی نجفی کارگردان ۷۲ ساله سینمای ایران و نخستین مدیر سینمایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی اختصاص دارد.

این سینماگر اصفهانی در دارالفنون تهران دیپلم خود را به دست آورد و دانش‌آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی و معماری از دانشگاه ملی است. نجفی فعالیت هنری خود را با کارگردانی نمایش سربداران در حسینیه ارشاد شروع کرد. در سال ۱۳۵۶ مؤسسه آیت فیلم را با همکاری انجمن اسلامی مهندسین تأسیس کرد و نخستین فعالیت هنری سینمایی‌اش کارگردانی فیلم «جنگ اطهر» در سال ۱۳۵۸ بود. «جنگ اطهر» (۱۳۵۸)، لیله‌القدر (۱۳۵۸)، سریال سربداران (۱۳۶۳)، لوحه صفورا – فیلم کوتاه (۱۳۶۴)، گزارش یک قتل (۱۳۶۵)، پرستار شب (۱۳۶۶)، زمین آسمانی (۱۳۷۳)، عشق طاهر (۱۳۷۷)، سریال زمان شوریدگی (۱۳۷۹)، زاگرس (۱۳۸۴)، پیاده‌روهای کلان‌شهر - مستند (۱۳۸۵)، تاریکخانه من – فیلم کوتاه (۱۳۸۹)، پرسه در شهر لاجوردی (۱۳۹۴) از فعالیت‌های نجفی در سینمای ایران به شمار می‌رود.

نجفی در فیلم‌هایی چون طپش، قرمز، شیدا و دیگری مشاور هنری یا طراح صحنه و لباس بوده، به عنوان بازیگر در فیلم‌های آن سوی مه، زمین آسمانی و از دوردست و دو مجموعه تلویزیونی معمای شاه و در چشم باد بازی کرده و علاوه بر چند فیلم خودش، در چند فیلم به عنوان تهیه‌کننده فعالیت داشته است.

سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر از ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ به دبیری ابراهیم داروغه‌زاده برگزار خواهد شد.