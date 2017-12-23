حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی پرگل تیم فوتسال گیتی پسند برابر پارسیان شهر قدس در هفته بیست و سوم لیگ برتر، گفت: در شروع بازی پارسیان به ما گل زد و تیممان دچار شوک شد ولی خوشبختانه در همان نیمه اول چهار گل زدیم و در پایان بازی هم برنده از زمین خارج شدیم.

وی در خصوص میزان شانس تیمش برای قهرمانی در لیگ باتوجه به برد مس سونگون، تصریح کرد: احساسم این است که اگر شایسته باشیم، یک هفته مانده به پایان لیگ در بازی رو در رو تیم مس را شکست می دهیم و سرنوشت قهرمانی را به هفته آخر می کشانیم. چشم امید ما به بازی جوانمردانه سایر تیم‌ها است.

سرمربی گیتی پسند همچنین با اشاره به تماسهای مشکوک با بازیکنانش گفت: می دانیم که با چند بازیکن ما برای فصل آینده صحبت شده است ولی اگر بازیکنان حرفه ای باشند، گوششان از این حرفها پر است. این حرفها و تماسها برای بی انگیزه کردن بازیکنان بوده و کاملا بی مورد است. البته معمولا این مسائل را نمی شود پیگیری کرد و بهتر است به آن توجه نشود!