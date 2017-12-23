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۲ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۴۰

سرنوشت قهرمانی را به هفته آخر می‌کشیم؛

حسین شمس: با چند بازیکن ما برای فصل بعد تماس گرفته‌اند

حسین شمس: با چند بازیکن ما برای فصل بعد تماس گرفته‌اند

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند می‌گوید تیم‌های دیگر با چند بازیکنش برای فصل آینده تماس گرفته‌اند.

حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی پرگل تیم فوتسال گیتی پسند برابر پارسیان شهر قدس در هفته بیست و سوم لیگ برتر، گفت: در شروع بازی پارسیان به ما گل زد و تیممان دچار شوک شد ولی خوشبختانه در همان نیمه اول چهار گل زدیم و در پایان بازی هم برنده از زمین خارج شدیم.

وی در خصوص میزان شانس تیمش برای قهرمانی در لیگ باتوجه به برد مس سونگون، تصریح کرد: احساسم این است که اگر شایسته باشیم، یک هفته مانده به پایان لیگ در بازی رو در رو تیم مس را شکست می دهیم و سرنوشت قهرمانی را به هفته آخر می کشانیم. چشم امید ما به بازی جوانمردانه سایر تیم‌ها است.

سرمربی گیتی پسند همچنین با اشاره به تماسهای مشکوک با بازیکنانش گفت: می دانیم که با چند بازیکن ما برای فصل آینده صحبت شده است ولی اگر بازیکنان حرفه ای باشند، گوششان از این حرفها پر است. این حرفها و تماسها برای بی انگیزه کردن بازیکنان بوده و کاملا بی مورد است. البته معمولا این مسائل را نمی شود پیگیری کرد و بهتر است به آن توجه نشود!

کد مطلب 4180132

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