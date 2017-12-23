نیمه نخست ال کلاسیکو برنده نداشت/ برتری محسوس رئال مادرید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال رئال مادرید و بارسلونا دیدار رفت ال کلاسیکو را روز شنبه در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار کرده اند که در پایان نیمه نخست به تساوی بدون گل دست یافتند. در این نیمه رئال مادرید به طور کامل بر بازی مسلط بود.

تیم رئال مادرید که در ورزشگاه اختصاصی خود بازی می کرد در همان دقیقه ۲ توسط رونالدو به گل رسید که البته در موقعیت آفساید قرار داشت و داور هم آن را نپذیرفت.

تیم رئال مادرید فشار خود را ادامه داد و در دقیقه یازدهم یک موقعیت خوب دیگر را توسط رونالدو از دست داد. بارسلونا در این دقایق بر بازی مسلط نبود.

بارسلونا در دقیقه ۱۷ نخستین حمله نصفه و نیمه خود را انجام داد که پاس سرخی روبرتو به پائولینیو نرسید.

رئال مادرید که در تمامی نقاط زمین پرسینگ را در دستور کار داشت اجازه نمی داد بارسلونا در میانه میدان بازی معمول خود را به نمایش بگذارد و آبی اناریها تنها به دفاع کردن مشغول بودند.

در دقیقه ۳۰ لیونل مسی با پاس عالی خود پائولینیو را در موقعیت خوبی قرار داد که ضربه او با دفع ناواس همراه شد و به کرنر رفت.

یک دقیقه بعد نوبت به رونالدو رسید تا در موقعیت گلزنی قرار گیرد با این حال تراشتگن با پا شوت پای چپ ستاره رئال مادرید را به کرنر فرستاد.

در دقیقه ۳۴ رئال مادرید خلق موقعیت کرد اما بنزما این فرصت را از دست داد.

تیم بارسلونا در دقیقه ۳۹ فرصت خوبی برای زدن گل داشت. فرار مسی از چپ و سانتر او با ضربه سر پائولینیو همراه شد که بار دیگر ناواس آن را دفع کرد.

در دقیقه ۴۲ نیز ضربه سر زیبای بنزما به شکل خطرناکی از کنار تیر عمودی دروازه بارسلونا به بیرون رفت تا نیمه نخست با تساوی بدون گل خاتمه یابد.