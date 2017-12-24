ایران در بین ۱۰ کشور نفوذپذیر سیستم های سایبری صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه‌های کنترل صنعتی به‌منزله‌ هسته‌ مرکزی کنترل و نظارت زیرساخت‌های حیاتی نظیر شبکه‌های انتقال و توزیع برق، نیروگاه‌های هسته‌ای، پالایشگاه‌ها، شبکه‌های آب و کارخانه‌های نفت و گاز محسوب می شوند؛ اما با توجه به قدیمی‌ بودن این سامانه‌ها، به امنیت آن‌ها توجه چندانی نشده است.

دراین زمینه گروه تحقیقاتی آزمایشگاه کسپرسکی، نتایج تحقیقات خود را درباره چشم‌انداز تهدیدات سامانه‌های کنترل صنعتی در ۶ ماهه‌ اول سال ۲۰۱۷ ارائه کرده است.

بر اساس این تحقیقات که توسط مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (مرکز ماهر) منتشر شده است، ایران جزء ۱۰ کشور اولی است که سامانه‌های کنترل صنعتی آنها به باج‌افزارهای رمزگذاری آلوده‌شده‌اند.

بر مبنای این بررسی ها همچنین مشخص شده است در نیمه اول سال ۲۰۱۷ در بین ۱۵ کشوری که بالاترین درصد سامانه‌های کنترل صنعتی مورد حمله قرار گرفته را، دارا هستند، ایران رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است.

در این بررسی ها مخاطرات مربوط به سامانه‌های کنترل صنعتی شامل منابع متعددی از جمله دولتها، گروه های تروریستی، کارکنان ناراضی، مشکلات، حوادث، بلایای طبیعی و همچنین اقدامات تصادفی یا مغرضانه نیروهای داخلی اعلام شده است.

در نیمه اول سال ۲۰۱۷ حوادثی مانند تهدیدات بدافزاری، اختلال در شبکه دوربین های مداربسته، هک شدن سیستم هشدار اضطراری، کشف چند بات نت، استفاده از نامه های الکترونیکی تجاری در حمله به شرکتهای صنعتی و نیز حملات باج افزاری به عنوان حمله های سایبری به سیستم های امنیتی شناسایی شدند.

برای مثال ۵۰۰ شرکت صنعتی و حمل و نقل از ۵۰ کشور مورد حمله تهدیدنامه های الکترونیکی تجاری قرار گرفته اند.

در زمینه تهدیدات باج افزاری نیز طبق آمار ارائه شده در این بازه زمانی، نیم درصد از رایانه های زیرساختی صنعتی سازمانها، حداقل یکبار مورد حمله باج افزار رمزگذاری شده قرار گرفته‌اند.

اگرچه حملات باج افزار رمزگذاری متعلق به ۳۳ خانواده مختلف، در رایانه های سیستم های کنترل صنعتی (ICS) مسدود شدند اما هیچ برنامه‌ای که به طور خاص برای مسدود کردن نرم افزار خودکارسازی صنعتی طراحی شده باشد، در بین نمونه های مخرب شناسایی شده، یافت نشده است.

با این وجود در نیمه اول سال ۲۰۱۷، باج افزار واناکرای (WannaCry) بالاترین رتبه را در رابطه با تعداد ماشین هایی که به این باج افزار آلوده شده اند کسب کرد؛ این یعنی ۱۳.۴ درصد از تمام رایانه های بنیادی صنعتی توسط این باج افزار رمزگذاری، مورد حمله قرار گرفتند.

در نیمه اول سال ۲۰۱۷، محصولات آزمایشگاه کسپرسکی، ۳۷.۶ درصد از حملات به رایانه های سیستم های کنترل صنعتی (ICS ) تحت حفاظت خود را در سطح جهانی مسدود کردند که ۱.۶ درصد کمتر از نیمه دوم سال ۲۰۱۶ برآورد می شود.

رایانه‌های ICS در شرکت های تولیدی که مواد مختلف، تجهیزات و کالاها را تولید می کنند، حدود یک سوم از حملات را تشکیل می دهند.