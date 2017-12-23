محرومیت ۴۰ مدرسه سردشت دزفول از آب و سرویس بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم کریمی عصر امروز شنبه در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان دزفول اظهار کرد: بارها از سوی مرکز بهداشت اخطاریه‌ها و تذکراتی در خصوص وضعیت برخی مدارس بخش کوهستانی سردشت ارسال می‌شود در حالی که مدارس این بخش از زیرساخت‌های حداقلی برای آموزش‌وپرورش نیز برخوردار نیستند.

وی افزود: در چهار هزار کیلومتر مساحت منطقه کوهستانی و سخت گذر سردشت دزفول هفت هزار دانش‌آموز در قالب ۱۲۷ مدرسه وجود دارد که فاصله این مدارس با یکدیگر بسیار زیاد و مسئولیت ما برای مدیریت این واحدهای آموزشی بسیار سنگین است.

مدیر آموزش‌وپرورش منطقه سردشت دزفول عنوان کرد: کمبود امکانات و کم‌توجهی‌ها، باعث شده که وضعیت بسیاری از مدارس سردشت بحرانی باشد به‌گونه‌ای که حدود ۴۰ مدرسه در این بخش از آب لوله‌کشی، دیوار حصارکشی شده و سرویس بهداشتی حتی برای معلمان نیز محروم هستند.

کریمی با اشاره به کمبود ۸۰ نیروی خدماتی در مدارس این بخش گفت: در برخی مدارس سردشت کمبود نیروی معلم باعث شده که مدیران مدارس ناچار به تدریس بپردازند.

وی با بیان اینکه آموزش‌وپرورش در سردشت یک خیر نیز ندارد، افزود: مدارس و دانش آموزان منطقه سردشت دزفول از یک ریال سرانه نیز محروم هستند.

کریمی ادامه داد: مدارس سردشت از زیرساخت برق و گاز نیز محروم هستند به همین دلیل از بخاری‌برقی و بخاری نفتی استفاده می‌شود که طبق قوانین استفاده از این‌ها در مدارس ممنوع است و ما همواره از سوی مرکز بهداشت در این خصوص هشدار دریافت می‌کنیم.

مدیر آموزش‌وپرورش سردشت دزفول یادآور شد: هشدارهای مرکز بهداشت و بازرسان درست است اما تا زمانی که مدارس این بخش از کمترین امکانات هم برخوردار نباشند و هیچ توجه و مساعدت مالی صورت نگیرد، نباید انتظار رفع این مشکلات را داشت.