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۳ دی ۱۳۹۶، ۰:۱۷

مصوبه کمیته کاهش آلودگی هوای تهران:

محدوده طرح ترافیک در تهران یکشنبه افزایش می‌یابد

محدوده طرح ترافیک در تهران یکشنبه افزایش می‌یابد

طبق مصوبه کمیته کاهش آلودگی هوای تهران روز یکشنبه فقط خودروهای دارای مجوز طرح ترافیک میتوانند وارد محدوده زوج و فرد شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر ؛ سردار محمدرضا مهماندار با اشاره به مصوبه کمیته کاهش آلودگی هوای تهران اظهار کرد: براساس این مصوبه مقرر شد فردا یکشنبه محدوده و ساعت اجرای طرح ترافیک به محدوده زوج و فرد افزایش پیدا می کند و بر این اساس تنها خودروهای دارای مجوز طرح ترافیک می‌توانند وارد محدوده زوج و فرد شوند.

وی افزود: طرح ترافیک در روز یکشنبه در محدوده زوج و فرد از ساعت ۶:۳۰ آغاز و تا ساعت ۱۹ ادامه خواهد داشت.

مهماندار با بیان اینکه این تصمیم فردا یکشنبه اجرایی خواهد شد، گفت: محدوده طرح زوج و فرد از شمال به بزرگراه همت، از شرق به بزرگراه امام علی، از جنوب به بزرگراه بعثت و از غرب به بزرگراه‌های نواب و چمران منتهی می‌شود.

کد مطلب 4180714

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    نظرات

    • نصیری IR ۱۱:۴۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
      0 0
      پاسخ
      آخه این چه وضعشه نصف شب جلسه میزارن مردم بیچاره صبح که میرن سر کار تازه می فهمن که طرح بوده و جریمه شدن. اعضاء کمیته گمان می کنن چون خودشون مطلع شدن همه شهروندها هم اطلاع پیدا کردن؟

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