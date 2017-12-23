به گزارش خبرگزاری مهر ؛ سردار محمدرضا مهماندار با اشاره به مصوبه کمیته کاهش آلودگی هوای تهران اظهار کرد: براساس این مصوبه مقرر شد فردا یکشنبه محدوده و ساعت اجرای طرح ترافیک به محدوده زوج و فرد افزایش پیدا می کند و بر این اساس تنها خودروهای دارای مجوز طرح ترافیک می‌توانند وارد محدوده زوج و فرد شوند.



وی افزود: طرح ترافیک در روز یکشنبه در محدوده زوج و فرد از ساعت ۶:۳۰ آغاز و تا ساعت ۱۹ ادامه خواهد داشت.

مهماندار با بیان اینکه این تصمیم فردا یکشنبه اجرایی خواهد شد، گفت: محدوده طرح زوج و فرد از شمال به بزرگراه همت، از شرق به بزرگراه امام علی، از جنوب به بزرگراه بعثت و از غرب به بزرگراه‌های نواب و چمران منتهی می‌شود.